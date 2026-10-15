Il prefetto di Torino vieta caschi, fumogeni e bottiglie di vetro per le manifestazioni studentesche del 16 ottobre

TORINO – Sono attese a Torino alcune manifestazioni nella giornata di domani, 16 ottobre: uno sciopero e corteo di docenti e studenti, e i cortei di Fridays for Future. Le mobilitazioni avvengono nel pieno delle proteste studentesche che hanno coinvolto orami venti istituti e causato danni anche gravi in alcune scuole, con il coinvolgimento di numerosi facinorosi esterni alle scuole prese di mira.

Così, «al fine di garantire il diritto democratico di manifestare in maniera non violenta, tutelare l’incolumità dei cittadini e quella dei beni di proprietà pubblica e privata» poco fa la prefettura di Torino ha comunicato l’adozione di specifiche misure preventive per domani. L’ordinanza varrà nelle aree urbane interessate dalle manifestazioni, ovvero alcuni tratti di Corso Vittorio Emanuele II, lungo Po, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio, piazza Statuto; corso Inghilterra, via Cavalli e via Falcone.

Il prefetto ha deciso di vietare dalle 7 alle 24 di domani in queste aree la detenzione senza giustificato motivo di oggetti e materiali per travisare il viso, nonché fumogeni e materiale esplodente di qualunque natura. Saranno vietati anche il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande in contenitori che possano attentare all’incolumità.

L’appello dell’assessore Cameroni

«Quanto sta accadendo in questi giorni nelle scuole torinesi è sempre più preoccupante. Le aggressioni ai danni di un insegnante e di un collaboratore scolastico, così come i danneggiamenti e le intimidazioni, sono episodi gravissimi che condanno con assoluta fermezza. A chi ha subito queste violenze va tutta la mia solidarietà. Chi aggredisce o distrugge non sta difendendo alcun diritto, ma sta calpestando quelli degli altri. E questo è inaccettabile». Così Daniela Cameroni, assessore all’Istruzione e Merito della Regione Piemonte, in merito alle occupazioni scolastiche in corso in diversi istituti di Torino.

«Comprendo il desiderio dei ragazzi di far sentire la propria voce, di essere ascoltati e di ottenere risposte. Ed è giusto che lo facciano. Voglio però ricordare loro che le istituzioni sono attente alle loro esigenze e lavorano ogni giorno per migliorare la scuola. Sappiamo bene che c’è ancora molto da fare, ma sarebbe profondamente sbagliato descrivere una scuola abbandonata a se stessa. Tra il 2018 e il 2024, la Regione Piemonte ha gestito l’erogazione di circa 350,5 milioni di euro per l’edilizia scolastica, attraverso risorse europee, statali e regionali. Un impegno concreto che intendiamo portare avanti» rivendica Cameroni.

«In vista della manifestazione di domani voglio rivolgermi soprattutto ai tanti ragazzi che desiderano esprimere pacificamente le proprie idee. Non fatevi trascinare da chi cerca lo scontro. Non permettete a pochi violenti di appropriarsi delle vostre battaglie e di sfruttare le vostre preoccupazioni per alimentare tensioni e contrapposizioni: abbiate il coraggio di prendere le distanze da chi ricorre alla violenza. Le porte delle istituzioni restano aperte al confronto, anche quando le opinioni sono diverse. Ma non può esserci dialogo con chi sceglie di imporre le proprie idee attraverso la violenza» ha concluso.

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