Proteste studentesche a Torino, arrestato un 17enne per i danneggiamenti in una scuola

TORINO – Le proteste e occupazioni che stanno interessando le scuole torinesi presentano numerosi “infiltrati” non appartenenti agli istituti in rivolta. Uno di questi, un ragazzo di 17 anni, è stato arrestato oggi dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento aggravato. Il giovane è stato tra i protagonisti delle incursioni di questa mattina in tre scuole di Torino: l’istituto superiore Sella, la scuola elementare Ricardi di Netro e l’istituto Bosso-Monti. Durante gli assalti, sono stati danneggiati arredi, attrezzature sportive e finestre.

Le incursioni sono iniziate poco prima delle 8 all’istituto Sella, in via Montecuccoli, per poi proseguire nella palestra della vicina scuola Ricardi di Netro e, circa mezz’ora dopo, all’istituto Bosso-Monti. È proprio qui che i carabinieri hanno bloccato il 17enne mentre, stando alla ricostruzione dei militari, stava rompendo un infisso con un estintore. Il giovane ha tentato di fuggire e ha opposto resistenza durante il fermo, spintonando i militari. Non frequenta nessuno degli istituti coinvolti ed ora a disposizione della Procura per i minorenni.

Nel corso dei tafferugli, un carabiniere è rimasto ferito dal lancio di una pietra; è stato dimesso dall’ospedale Maria Vittoria con una prognosi di dieci giorni.

Ad agire è stato un gruppo di circa quaranta giovani, col volto coperto da maschere di Carnevale e da passamontagna.

Intanto, mentre proseguono le iniziative studentesche sulla scia di quanto accaduto in Francia: domani 16 ottobre a Torino è previsto uno sciopero e un corteo degli studenti, con partenza da piazza XVIII dicembre.

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