In Piemonte temperature fino a 21-24 °C, poi tutto cambia: arrivano piogge e copiose nevicate

TORINO – Sul Piemonte si registrano ancora temperature massime al di sopra della media del periodo, ma nel fine settimana la situazione è destinata a mutare.

Le previsioni: perturbazione intensa in arrivo

Secondo le ultime previsioni del meteorologo Andrea Vuolo, sul Piemonte persiste l’anticiclone delle Azzorre il quale sta favorendo, ormai da alcuni giorni, una fase caratterizzata da cielo ben soleggiato salvo la formazione di qualche foschia o banco di nebbia nelle ore più fredde lungo i corsi d’acqua delle pianure centro-orientali.

Temperature ancora piuttosto anomale in montagna, peraltro quest’oggi in ulteriore rialzo con picchi prossimi ai 20 °C anche verso i 1.400 metri e zero termico fino a 4.300 metri di quota sulle Alpi. Su pianure e colline ampia escursione termica con temperature minime comprese tra 8 e 13 °C e massime pomeridiane tra 20 e 24 °C.

Poi i primi mutamenti. Da domani – prosegue Vuolo – tendenza all’aumento di nubi basse e banchi di nebbia nelle ore più fredde su pianure, colline e aree pedemontane, mentre dal pomeriggio-sera di sabato sono attese le prime piogge sui settori alpini ad anticipare l‘arrivo di una intensa perturbazione che poi tra domenica e lunedì porterà precipitazioni moderate o forti a carattere diffuso, con copiose nevicate sulle alte valli alpine.

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