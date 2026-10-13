Meteo Piemonte, torna il sole ma nel weekend in arrivo piogge e neve sulle Alpi

TORINO – Dopo una prima parte della settimana caratterizzata da nubi basse e nebbie, sul Piemonte è in arrivo una fase più stabile e soleggiata, accompagnata da temperature ancora decisamente miti per il periodo. Ma nel fine settimana potrebbe cambiare tutto, con il possibile ritorno di piogge diffuse e precipitazioni anche intense sui rilievi. A delineare lo scenario è il meteorologo Andrea Vuolo, che invita comunque alla prudenza sulle previsioni a medio termine, ancora caratterizzate da un margine d’incertezza significativo.

Piemonte, mercoledì e giovedì con sole e temperature miti

Secondo l’analisi di Vuolo, le correnti più umide e relativamente fresche provenienti dai quadranti orientali, che hanno interessato la regione nei primi giorni della settimana, tenderanno ad attenuarsi. Nel frattempo, dall’Europa sud-occidentale si sta consolidando un esteso anticiclone, alimentato in quota da masse d’aria di origine subtropicale-marittima.

Il risultato sarà una fase prevalentemente soleggiata tra mercoledì e giovedì, con temperature particolarmente elevate in montagna. Lo zero termico potrà superare i 4.000 metri di quota, mentre le temperature massime potranno avvicinarsi ai 20 °C anche tra i 1.200 e i 1.400 metri.

In pianura si accentuerà invece l’escursione termica tra il giorno e la notte. Le temperature minime potranno scendere temporaneamente tra i 7 e i 12 °C, mentre nel pomeriggio i valori massimi potranno raggiungere i 22-24 °C, mantenendosi decisamente miti per la stagione.

Da venerdì tornano nebbie e nubi basse

La situazione potrebbe iniziare a cambiare da venerdì, quando è atteso un nuovo afflusso di correnti più umide orientali nei bassi strati dell’atmosfera.

Questo favorirà la formazione di nebbie e nubi basse sulle pianure e nei fondovalle collinari, con possibili estensioni anche verso le aree pedemontane occidentali. I fenomeni dovrebbero tuttavia tendere a diradarsi nelle ore centrali della giornata.

Le temperature resteranno relativamente elevate, con massime previste tra i 19 e i 21 °C in pianura.

Weekend, possibile svolta con piogge intense in Piemonte

La novità più importante riguarda però l’evoluzione attesa a partire dal fine settimana. Gli ultimi scenari descritti da Vuolo prospettano un possibile cambiamento della circolazione atmosferica sull’Europa, con conseguenze anche sul tempo del Nord-Ovest italiano.

L’ipotesi da verificare riguarda l’espansione verso nord dell’anticiclone delle Azzorre, in direzione della Penisola scandinava. Questa configurazione potrebbe favorire l’isolamento di una circolazione depressionaria accompagnata da aria fredda in quota sull’Europa centrale, destinata a spostarsi lentamente da est verso ovest, in direzione della Francia.

Se questo scenario venisse confermato, sul Piemonte potrebbero affluire correnti meridionali molto umide e instabili, capaci di determinare precipitazioni diffuse e localmente intense, soprattutto lungo l’arco alpino e nelle zone pedemontane.

Le prime aree potenzialmente interessate sarebbero quelle dell’alto Piemonte, tra la serata di sabato e domenica. Successivamente, nella giornata di lunedì, le precipitazioni potrebbero concentrarsi maggiormente sulle zone occidentali della regione.

Sulle Alpi sono inoltre attese, nello scenario ipotizzato, nevicate anche abbondanti alle quote più elevate.

Previsioni da confermare nei prossimi giorni

Vuolo sottolinea che l’evoluzione del fine settimana presenta ancora un margine d’errore importante. Saranno quindi i prossimi aggiornamenti dei modelli meteorologici a chiarire se la configurazione prevista riuscirà effettivamente a concretizzarsi e con quale intensità.

Se confermato, il cambiamento potrebbe rappresentare un passaggio significativo dopo la lunga fase caratterizzata da condizioni relativamente miti e stabili, portando finalmente piogge diffuse su gran parte del Piemonte, con quantitativi localmente abbondanti sui rilievi montuosi.

Le temperature, in questo caso, tornerebbero su valori più vicini alle medie climatiche del periodo.

Per il momento, dunque, sono attesi ancora sole e clima mite, soprattutto tra mercoledì e giovedì. La possibile svolta è rimandata al fine settimana, quando il Piemonte potrebbe fare i conti con una fase decisamente più instabile. Per avere un quadro attendibile di tempi, aree coinvolte e intensità delle precipitazioni sarà però necessario attendere le prossime conferme previsionali.

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