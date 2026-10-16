Un’auto esce di strada e finisce nella scarpata, morta una donna di 56 anni a Mirabello Monferrato

MIRABELLO MONFERRATO – Nella prima serata di oggi, venerdì 16 ottobre, un gravissimo sinistro si è verificato sull’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, nel tratto compreso nel territorio comunale di Mirabello Monferrato, in provincia di Alessandria. Il bilancio è di una vittima e due feriti.

Il veicolo procedeva in direzione sud verso Genova quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è uscito improvvisamente dalla carreggiata terminando la propria corsa nella scarpata che costeggia il nastro d’asfalto.

Dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un sinistro autonomo, senza il coinvolgimento di altri mezzi.

Nell’impatto ha perso la vita una donna di 56 anni, deceduta sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate.

A bordo dell’auto viaggiavano anche il marito di 55 anni e il figlio di 21: entrambi sono stati estratti dalle lamiere, stabilizzati dai sanitari e trasportati in codice giallo all’ospedale di Alessandria. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, l’ambulanza medicalizzata del 118 di Casale Monferrato, le squadre dei Vigili del Fuoco e le pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

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