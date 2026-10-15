Scontro tra tre auto sulla provinciale tra Busca e Costigliole Saluzzo: due morti e tre feriti

BUSCA – Due morti e tre feriti, tra cui una ragazza in gravi condizioni. È il bilancio del violento scontro stradale avvenuto intorno alle 22.30 di ieri, mercoledì 14 ottobre, sulla provinciale tra Busca e Costigliole Saluzzo, all’altezza dello stabilimento Granda Zuccheri.

Le vittime sono Samuele Muca, 22 anni, operaio residente a Costigliole Saluzzo, e Monica Formiglia, 56 anni, impiegata di Borgo San Dalmazzo.

Secondo una prima ricostruzione, il 22enne viaggiava su un’Audi in direzione Costigliole Saluzzo insieme a un’amica coetanea quando, forse durante un sorpasso, avrebbe tamponato una minicar con a bordo due uomini. La piccola vettura è uscita di strada, ribaltandosi in un campo, mentre l’Audi ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con la Fiat 500X guidata dalla 56enne.

Entrambi i conducenti sono morti sul colpo, nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. La ragazza che viaggiava sull’Audi è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Cuneo: le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Feriti in modo meno serio i due occupanti della minicar, accompagnati negli ospedali di Cuneo e Savigliano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118. La provinciale è rimasta chiusa a lungo per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei veicoli.

Samuele Muca lavorava da poco all’Alstom Ferroviaria di Savigliano e lascia i genitori e una sorella. Monica Formiglia lavorava come segretaria alla Near e stava tornando a casa dopo aver fatto visita all’anziana madre a Costigliole Saluzzo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese