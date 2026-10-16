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Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 16 ottobre 2026: i numeri vincenti

In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto
Redazione Quotidiano Piemontese

Pubblicato

33 minuti fa

il

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Torna l’appuntamento più atteso dagli appassionati. Questa sera, venerdì 16 ottobre 2026, vanno in scena le nuove estrazioni del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto, pronte a distribuire premi e a cambiare la vita di qualche fortunato giocatore.

Per approfondire:

I riflettori sono puntati come di consueto sulla sestina vincente del SuperEnalotto, che per il concorso di oggi mette in palio un jackpot di 41,1 milioni di euro. Scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle dieci ruote regionali e su quella Nazionale, la combinazione vincente del SuperEnalotto e i numeri del 10eLotto in tempo reale.

Ecco i numeri del Lotto di venerdì 16 ottobre 2026:

  • Bari:                  13 – 07 – 33 – 24 – 26
  • Cagliari:           41 – 25 – 22 – 86 – 82
  • Firenze:            29 – 82 – 19 – 73 – 22
  • Genova:           66 – 84 – 02 – 41 – 83
  • Milano:            72 – 48 – 32 – 25 – 03
  • Napoli:             46 – 59 – 14 – 02 – 22
  • Palermo:          44 – 17 – 21 – 38 – 63
  • Roma:              05 – 47 – 75 – 34 – 87
  • Torino:             57 – 46 – 28 – 01 – 88
  • Venezia:            45 – 62 – 64 – 15 – 58
  • Nazionale:       28 – 90 – 30 – 40 – 36

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 16 ottobre

  • Combinazione vincente: […]

  • Numero Oro: […]

  • Doppio Oro: […]

  • Extra: […]

I numeri del SuperEnalotto di oggi, 16 ottobre 2026

  • Combinazione vincente: […]

  • Numero Jolly: […]

  • Numero SuperStar: […]

  • 💰 Jackpot in palio: […] milioni di euro

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di sabato 17 ottobre 2026: I numeri ritardatari in assoluto: […]

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 17 ottobre: […]

I simboli estratti al Simbolotto

  • […]

  • […]

  • […]

  • […]

  • […]

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Firenze         66 (manca da 114 estrazioni)
  • Torino           25 (manca da 105 estrazioni)
  • Roma            13 (manca da 100 estrazioni)
  • Genova         21 (manca da 96 estrazioni)
  • Genova:         54 (manca da 92 estrazioni)
  • Cagliari:         11 (manca da 81 estrazioni)
  • Venezia:         67 (manca da 77 estrazioni)
  • Bari:                85 (manca da 74 estrazioni)
  • Bari:                28 (manca da 74 estrazioni)
  • Napoli            17 (manca da 74 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari               85 e 28 (mancano da 74 estrazioni) – 7 (da 70) – 84 e 23 (da 65)
  • Cagliari           11 (manca da 81 estrazioni) – 82 (da 65) – 61 (da 59)
  • Firenze:          66 (manca da 114 estrazioni) – 18 (da 58) – 46 e 33 (da 57)
  • Genova:           21 (manca da 96 estrazioni) – 54 (da 92) – 3 (da 66)
  • Milano:            26 (manca da 57 estrazioni) – 13 (da 51) – 77 (da 50)
  • Napoli:             17 (manca da 74 estrazioni) – 24 (da 66) – 43 (da 64)
  • Palermo:          16 (manca da 71 estrazioni) – 67 (da 63) – 41 (da 62)
  • Roma:               13 (manca da 100 estrazioni) – 24 e 21 (da 66) – 14 (da 61)
  • Torino:              25 (manca da 105 estrazioni) – 44 (da 73) – 19 (da 62)
  • Venezia:           67 (manca da 77 estrazioni) – 60 (da 63) – 55 (da 62)
  • Nazionale:       29 (manca da 69 estrazioni) – 40 (da 59) – 4 (da 53)

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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