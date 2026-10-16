Tempo Libero
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 16 ottobre 2026: i numeri vincenti
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto
Torna l’appuntamento più atteso dagli appassionati. Questa sera, venerdì 16 ottobre 2026, vanno in scena le nuove estrazioni del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto, pronte a distribuire premi e a cambiare la vita di qualche fortunato giocatore.
I riflettori sono puntati come di consueto sulla sestina vincente del SuperEnalotto, che per il concorso di oggi mette in palio un jackpot di 41,1 milioni di euro. Scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle dieci ruote regionali e su quella Nazionale, la combinazione vincente del SuperEnalotto e i numeri del 10eLotto in tempo reale.
Ecco i numeri del Lotto di venerdì 16 ottobre 2026:
- Bari: 13 – 07 – 33 – 24 – 26
- Cagliari: 41 – 25 – 22 – 86 – 82
- Firenze: 29 – 82 – 19 – 73 – 22
- Genova: 66 – 84 – 02 – 41 – 83
- Milano: 72 – 48 – 32 – 25 – 03
- Napoli: 46 – 59 – 14 – 02 – 22
- Palermo: 44 – 17 – 21 – 38 – 63
- Roma: 05 – 47 – 75 – 34 – 87
- Torino: 57 – 46 – 28 – 01 – 88
- Venezia: 45 – 62 – 64 – 15 – 58
- Nazionale: 28 – 90 – 30 – 40 – 36
I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 16 ottobre
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Combinazione vincente: […]
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Numero Oro: […]
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Doppio Oro: […]
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Extra: […]
I numeri del SuperEnalotto di oggi, 16 ottobre 2026
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Combinazione vincente: […]
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Numero Jolly: […]
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Numero SuperStar: […]
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💰 Jackpot in palio: […] milioni di euro
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di sabato 17 ottobre 2026: I numeri ritardatari in assoluto: […]
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 17 ottobre: […]
I simboli estratti al Simbolotto
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I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 66 (manca da 114 estrazioni)
- Torino 25 (manca da 105 estrazioni)
- Roma 13 (manca da 100 estrazioni)
- Genova 21 (manca da 96 estrazioni)
- Genova: 54 (manca da 92 estrazioni)
- Cagliari: 11 (manca da 81 estrazioni)
- Venezia: 67 (manca da 77 estrazioni)
- Bari: 85 (manca da 74 estrazioni)
- Bari: 28 (manca da 74 estrazioni)
- Napoli 17 (manca da 74 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 85 e 28 (mancano da 74 estrazioni) – 7 (da 70) – 84 e 23 (da 65)
- Cagliari 11 (manca da 81 estrazioni) – 82 (da 65) – 61 (da 59)
- Firenze: 66 (manca da 114 estrazioni) – 18 (da 58) – 46 e 33 (da 57)
- Genova: 21 (manca da 96 estrazioni) – 54 (da 92) – 3 (da 66)
- Milano: 26 (manca da 57 estrazioni) – 13 (da 51) – 77 (da 50)
- Napoli: 17 (manca da 74 estrazioni) – 24 (da 66) – 43 (da 64)
- Palermo: 16 (manca da 71 estrazioni) – 67 (da 63) – 41 (da 62)
- Roma: 13 (manca da 100 estrazioni) – 24 e 21 (da 66) – 14 (da 61)
- Torino: 25 (manca da 105 estrazioni) – 44 (da 73) – 19 (da 62)
- Venezia: 67 (manca da 77 estrazioni) – 60 (da 63) – 55 (da 62)
- Nazionale: 29 (manca da 69 estrazioni) – 40 (da 59) – 4 (da 53)
Cosa fare se soffri di ludopatia
Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.
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