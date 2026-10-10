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Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 10 ottobre 2026: i numeri vincenti

In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto
Redazione Quotidiano Piemontese

Pubblicato

42 minuti fa

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Caccia al Jackpot milionario in Italia. Oggi, sabato 10 ottobre 2026, va in scena un nuovo concorso del SuperEnalotto e del Lotto. Stasera le urne sono pronte a decretare i numeri vincenti su tutte le ruote, da Bari alla Nazionale.

Per approfondire:

C’è grande attesa tra gli appassionati per scoprire se la fortuna premierà i numeri più giocati o se si faranno vivi i grandi ritardatari. Gli occhi di milioni di giocatori sono puntati sulla sestina vincente, che stasera mette in palio un montepremi da brividi: ben 6 milioni di euro.

In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.

I numeri del Lotto di oggi, sabato 10 ottobre 2026

  • BARI 16 38 53 21 55
  • CAGLIARI 21 66 30 55 62
  • FIRENZE 30 75 32 10 68
  • GENOVA 68 31 16 64 63
  • MILANO 20 5 11 17 64
  • NAPOLI 30 74 82 78 77
  • PALERMO 17 15 50 80 44
  • ROMA 5 32 59 39 66
  • TORINO 31 59 56 29 20
  • VENEZIA 11 66 7 61 88
  • NAZIONALE 18 52 1 28 13

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 10 ottobre

  • Combinazione vincente:

    5 11 15 16 17 20 21 23 30 31 32 38 50 53 59 66 68 74 75 82

  • Numero Oro: 16

  • Doppio Oro: 16 38

  • Extra: 7 10 29 39 44 55 56 61 62 63 64 77 78 80 88

I numeri del SuperEnalotto di oggi, 10 ottobre 2026

  • Combinazione vincente: 79 69 61 41 53 26

  • Numero Jolly: 39

  • Numero SuperStar: 41

  • 💰 Jackpot in palio: 6 milioni di euro

I simboli estratti al Simbolotto (Ruota di Ottobre: Roma)

  • 34 – TESTA
  • 33 – ELICA
  • 5 – MANO
  • 22 – BALESTRA
  • 14 – BAULE

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