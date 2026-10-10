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Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 10 ottobre 2026: i numeri vincenti
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto
Caccia al Jackpot milionario in Italia. Oggi, sabato 10 ottobre 2026, va in scena un nuovo concorso del SuperEnalotto e del Lotto. Stasera le urne sono pronte a decretare i numeri vincenti su tutte le ruote, da Bari alla Nazionale.
C’è grande attesa tra gli appassionati per scoprire se la fortuna premierà i numeri più giocati o se si faranno vivi i grandi ritardatari. Gli occhi di milioni di giocatori sono puntati sulla sestina vincente, che stasera mette in palio un montepremi da brividi: ben 6 milioni di euro.
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.
I numeri del Lotto di oggi, sabato 10 ottobre 2026
- BARI 16 38 53 21 55
- CAGLIARI 21 66 30 55 62
- FIRENZE 30 75 32 10 68
- GENOVA 68 31 16 64 63
- MILANO 20 5 11 17 64
- NAPOLI 30 74 82 78 77
- PALERMO 17 15 50 80 44
- ROMA 5 32 59 39 66
- TORINO 31 59 56 29 20
- VENEZIA 11 66 7 61 88
- NAZIONALE 18 52 1 28 13
I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 10 ottobre
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Combinazione vincente:
5 11 15 16 17 20 21 23 30 31 32 38 50 53 59 66 68 74 75 82
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Numero Oro: 16
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Doppio Oro: 16 38
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Extra: 7 10 29 39 44 55 56 61 62 63 64 77 78 80 88
I numeri del SuperEnalotto di oggi, 10 ottobre 2026
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Combinazione vincente: 79 69 61 41 53 26
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Numero Jolly: 39
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Numero SuperStar: 41
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💰 Jackpot in palio: 6 milioni di euro
I simboli estratti al Simbolotto (Ruota di Ottobre: Roma)
- 34 – TESTA
- 33 – ELICA
- 5 – MANO
- 22 – BALESTRA
- 14 – BAULE
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