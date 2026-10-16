Mondiali di ciclismo su pista, Ganna bronzo nell’inseguimento individuale, trionfa Milan. Balsamo non brilla nell’omnium

VERBANIA – Rivincita presa sulla Danimarca e bronzo conquistato oggi da Filippo Ganna ai Mondiali di ciclismo a Shanghai, in Cina. Nell’inseguimento individuale su pista, l’atleta di Verbania chiude al terzo posto davanti per 4 secondi al danese Rasmus Pedersen, in una gara in cui ha trionfato un altro italiano, Jonathan Milan, eroe azzurro di giornata e autentico dominatore della gara. Secondo il danese Frederik Madsen. Si è trattato quindi ancora una volta di una sfida Italia-Danimarca, dopo il confronto nell’inseguimento a squadre di ieri in cui gli scandinavi hanno vinto in scioltezza l’oro proprio davanti al quartetto azzurro, di cui Ganna e Milan hanno fatto parte.

Per lo sprinter friulano e per la spedizione italiana è la prima medaglia d’oro della competizione a Shanghai.

L’Italia sale al quarto posto nel medagliere dopo la terza giornata, con un oro, due argenti e un bronzo. In testa al medagliere, per ora, c’è la Gran Bretagna

Poche soddisfazioni invece dall’omnium femminile, con la cuneese Elisa Balsamo impegnata nelle quattro prove della specialità che chiude lontana dal podio (6^), in una gara vinta dalla britannica Anna Morris.

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