Una anomalia alla rete Enav manda in difficoltà il traffico aereo nazionale, possibili disagi all’aeroporto di Torino

TORINO – Non sarà una mattinata facile per molti viaggiatori a causa di una anomalia rilevata sulla rete Enav a livello nazionale e che sta avendo riscontri inevitabili sul traffico aereo.

È la stessa società a diffondere una nota stampa per chiarire la situazione:

ENAV informa che nella notte sono state riscontrate anomalie sulla rete geografica di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo sull’intero territorio nazionale. Grazie all’attivazione dei sistemi di contingency previsti, ENAV ha garantito fino alle ore 6:00 di questa mattina la regolare gestione del traffico aereo, senza alcuna riduzione della capacità operativa. A partire dalle ore 6:00, in considerazione del progressivo aumento del traffico aereo e del persistere delle anomalie, per continuare a garantire la massima sicurezza delle operazioni sono state introdotte misure di regolazione dei flussi, che comportano una temporanea riduzione della capacità di gestione degli aeromobili nello spazio aereo italiano. Le verifiche tecniche, tuttora in corso, hanno individuato l’origine delle anomalie nella rete di trasmissione dati. ENAV sta lavorando per individuare le cause e ripristinare la piena operatività dei sistemi. Si esclude che le anomalie siano riconducibili ad attività malevole.

Una situazione che potrebbe avere ripercussioni anche per l’aeroporto di Torino Caselle che avverte i passeggeri:

A causa di problemi tecnici ai sistemi di controllo del traffico aereo su scala nazionale, potrebbero verificarsi ritardi e cancellazioni. Si invitano i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea di riferimento.

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