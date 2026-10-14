L’aeroporto di Torino ha registrato una crescita record del 17%

TORINO – Primi nove mesi del 2026 da record per l’aeroporto “Sandro Pertini” di Torino-Caselle, che si attesta al primo posto in Italia per tasso di crescita tra i grandi scali nazionali (+17% tra gennaio e agosto rispetto allo stesso periodo del 2025). È quanto emerso durante l’audizione di Sagat Spa in II Commissione consiliare, presieduta da Mauro Fava.

Nel corso dell’incontro, l’amministratore delegato di Sagat, Andrea Andorno, ha aperto ufficialmente allo scenario di una partnership strategica con la società di gestione degli scali milanesi:

Torino è prima per crescita tra i grandi aeroporti italiani con + 17% nel periodo gennaio-agosto 2026 su 2025. Una aggregazione, attualmente allo studio, con Sea (la società di gestione degli aeroporti di Milano) potrebbe essere una grande opportunità dal punto di vista industriale e di sviluppo del territorio

I dati illustrati testimoniano un trend di forte espansione, trainato dalle basi operative di Ryanair (attiva dal 2021) e della nuova arrivata Wizz Air, inaugurata a settembre. Il mese di marzo 2026 ha registrato il picco storico con 519 mila passeggeri. Per la stagione invernale 2026-2027 sono già previsti 93 collegamenti verso 62 destinazioni (46 internazionali e 16 nazionali).

A fare da volano alla crescita sono anche gli investimenti del nuovo Master Plan approvato da ENAC, che prevede 114 milioni di euro di risorse da qui al 2032 per l’ammodernamento infrastrutturale e la transizione ecologica dello scalo.

Positive le ricadute occupazionali e di connessione: i dipendenti del gruppo Sagat sono saliti a 455 (+32% rispetto al 2019), mentre il collegamento ferroviario diretto Torino-Aeroporto si avvia a superare la quota di 1 milione di viaggiatori nel 2026. L’efficienza del “Sandro Pertini” è stata recentemente confermata anche a livello internazionale con il riconoscimento Best Airport Award – Highly Commended 2026.

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