Torino-Tirana, volo Wizz Air in ritardo di oltre 14 ore: passeggeri bloccati in aeroporto

TORINO – Oltre quattordici ore di ritardo per il volo Wizz Air W45060, diretto a Tirana e previsto in partenza dall’aeroporto di Torino alle 23.10 di martedì 13 ottobre. L’aereo è arrivato a destinazione soltanto alle 15.06 del giorno successivo, mercoledì 14 ottobre, causando disagi a oltre un centinaio di passeggeri.

Durante l’attesa, i viaggiatori hanno cercato informazioni sui tempi di partenza attraverso i display e gli annunci in aeroporto. Tra loro c’erano persone dirette in Albania per motivi di lavoro, appuntamenti medici e vacanze già programmate.

Secondo quanto riportato nella segnalazione, il ritardo sarebbe legato a problemi operativi della compagnia aerea. Non risultano, stando alle informazioni disponibili, condizioni meteorologiche avverse o altri eventi straordinari che possano spiegare la durata dell’attesa.

La normativa europea prevede che, in determinate condizioni, i passeggeri possano ottenere una compensazione economica per i ritardi prolungati. Per i voli di questa distanza, l’importo può arrivare a 250 euro a persona, se sono soddisfatti i requisiti previsti dal regolamento europeo e il ritardo non dipende da circostanze eccezionali.

I viaggiatori possono quindi verificare se sussistono le condizioni per richiedere l’indennizzo e presentare domanda alla compagnia aerea. Tra i servizi che offrono assistenza nella procedura figura anche ItaliaRimborso.it.

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