Si perde nei boschi del Verbano cercando funghi: 63enne rintracciato col segnale del cellulare

CAPREZZO – Nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 ottobre, un uomo di 63 anni si è smarrito sui sentieri montani tra i comuni di Intragna e Caprezzo, nell’entroterra di Verbania, facendo scattare una vasta operazione di ricerca che si è conclusa con il suo recupero incolume.

L’allarme è stato lanciato quando l’escursionista, partito con l’intenzione di raggiungere la zona dell’Alpe Gabbio, non ha fatto rientro a casa all’orario previsto. La sala operativa dei Vigili del Fuoco del Vco ha subito mobilitato le squadre di terra, affiancate nelle battute tra i versanti boscosi dagli specialisti del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e dai volontari del Soccorso Alpino e Speleologico.

A rivelarsi decisiva, in un’area impervia dove è facile perdere l’orientamento seguendo le fungaie, è stata la tecnologia. Sul posto è intervenuto il nucleo mobile della Lombardia specializzato nell’analisi delle celle telefoniche, in volo a bordo dell’elicottero “Drago 166” dotato di apparecchiature capaci di agganciare il segnale dei telefoni cellulari anche nelle vallate più isolate e prive di copertura ordinaria.

Il salvataggio

La triangolazione dei dati ha permesso di localizzare con precisione il 63enne, che nel frattempo si era spostato fino alla località Cappella Porta. Individuato dall’alto, l’uomo è stato raggiunto da due elisoccorritori calati col verricello, issato a bordo del velivolo in sicurezza e riportato a valle, dove ad attenderlo per i controlli medici di rito c’erano i sanitari del 118 e le squadre di soccorso.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese