A Torino riapre lo storico chiosco di piazza San Carlo: sarà un punto di informazione turistica e culturale

TORINO – Riapre al pubblico lo storico chiosco di piazza San Carlo, all’angolo con via Giolitti, conosciuto dai torinesi come edicola Paolucci. Lo spazio, preso in carico dal Comune dopo la fine della sua attività originaria, avrà una nuova funzione: diventare un punto di riferimento per la promozione turistica e culturale di Torino e per la diffusione del nuovo City Brand.

Il chiosco sarà aperto tutti i fine settimana, dalle 10 alle 18, oltre che in occasione delle festività e degli eventi cittadini.

Dall’edicola Paolucci a un nuovo spazio per la città

Negli ultimi mesi il chiosco è già stato utilizzato in diverse occasioni per iniziative organizzate in piazza San Carlo e nelle vie vicine, sperimentando nuove modalità di utilizzo di uno spazio storico del centro.

Durante EXPOSED Torino Photo Festival è diventato la sede di un progetto artistico site-specific. Per la festa di inaugurazione della nuova via Roma ha ospitato il Salotto di Mao e ha funzionato come punto di distribuzione dei gadget dell’evento. Più recentemente, in occasione di Portici di Carta, è stato utilizzato per distribuire i «buoni da leggere» ai visitatori della manifestazione.

Con l’apertura regolare al pubblico, il chiosco assume ora una funzione più stabile, legata all’accoglienza e alla promozione della città.

Informazioni turistiche e il progetto «Torino: mille facce una città»

All’interno saranno disponibili materiali informativi sui servizi e sulle iniziative istituzionali, flyer di Turismo Torino con suggerimenti per scoprire la città, gadget e le card della campagna «Torino: mille facce una città».

Il progetto racconta Torino attraverso le persone che la abitano e vivono quotidianamente i suoi quartieri. Il percorso è partito da una campagna fotografica partecipata, che ha raccolto storie e volti provenienti dai 34 quartieri cittadini, proseguendo con una campagna di affissioni e con la pubblicazione dei contenuti sulla pagina Instagram @torinoduepunti.

La campagna entra adesso in una nuova fase: attraverso il QR code presente su una delle card, i torinesi potranno suggerire le persone che considerano più conosciute e rappresentative del proprio quartiere. L’obiettivo è ampliare il racconto collettivo e comporre un mosaico sempre più ricco delle diverse identità che caratterizzano la città.

Il progetto per recuperare i chioschi dismessi

La riapertura dell’edicola Paolucci si inserisce nel progetto del Comune di Torino per il riutilizzo dei chioschi e delle edicole che hanno cessato la propria attività. L’intento è restituire questi spazi alla vita cittadina, assegnando loro nuove funzioni e trasformandoli in presidi di quartiere, luoghi di socialità e cultura o opportunità per sviluppare forme di micro-imprenditorialità.

Il chiosco di piazza San Carlo diventa così un nuovo spazio dedicato non soltanto alle informazioni per i visitatori, ma anche al racconto della città attraverso le persone che la rendono viva, quartiere per quartiere.

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