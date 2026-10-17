Festa abusiva in un club del centro di Torino: 500 persone a ballare, sequestrata l’attrezzatura

TORINO – Circa 500 persone erano riunite nel dehors e nell’area esterna di un club del centro di Torino per un evento musicale temporaneo pubblicizzato sui social. La festa, con musica ad alto volume e un impianto acustico professionale installato sulla terrazza, si svolgeva senza le autorizzazioni previste.

Il controllo è stato effettuato dalla Polizia di Stato, attraverso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Torino, con il supporto della Polizia Locale, nell’ambito dei servizi dedicati alla verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza e sul pubblico spettacolo.

Sequestrata l’attrezzatura musicale

Prima di entrare nel locale, gli agenti hanno notato la presenza di circa 500 persone che ballavano a ritmo della musica diffusa da una console DJ e da un impianto audio professionale allestito sulla terrazza. Secondo quanto accertato durante il controllo, l’attività danzante e lo spettacolo si svolgevano senza le necessarie autorizzazioni.

Il gestore del club è stato quindi deferito all’Autorità giudiziaria per lo svolgimento abusivo di attività danzante e di pubblico spettacolo. Gli agenti hanno inoltre sequestrato l’attrezzatura musicale, il registro dei corrispettivi e il sistema Pos portatile.

Sanzioni per oltre 8mila euro

Oltre al procedimento giudiziario, sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore agli 8mila euro.

Le violazioni riguardano diversi aspetti della gestione del locale: l’abusiva somministrazione di alimenti e bevande, la mancata registrazione della notifica sanitaria e la diffusione di musica amplificata nel dehors, con conseguente disturbo alla quiete pubblica.

Contestazioni anche per l’installazione di mezzi pubblicitari e l’occupazione di suolo pubblico senza le necessarie autorizzazioni.

L’intervento rientra nelle attività di controllo della Questura finalizzate a verificare il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, somministrazione e organizzazione di eventi aperti al pubblico.

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