Cumiana, ragazzo si perde sul sentiero dei Due Denti: soccorso nella notte dai vigili del fuoco

CUMIANA – Momenti di difficoltà nella notte a Cumiana, dove un ragazzo è stato soccorso dai vigili del fuoco dopo aver perso l’orientamento lungo un sentiero che da località Tavernette conduce verso i Due Denti.

La richiesta di aiuto è scattata intorno alle 2 del mattino, quando il giovane si è trovato in difficoltà durante il percorso, rimanendo bloccato in una gola caratterizzata da una forte pendenza.

Sul posto sono intervenute la squadra 71 dei vigili del fuoco e il personale del SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzato negli interventi in ambienti impervi. I soccorritori sono riusciti a individuare il ragazzo e a raggiungerlo nel punto in cui era rimasto bloccato.

Una volta recuperato, il giovane è stato accompagnato in sicurezza fino all’inizio del sentiero. Le operazioni si sono concluse nelle prime ore del mattino, con il rientro delle squadre intorno alle 6.

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