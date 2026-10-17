Torino, investe due persone fuori da una discoteca e fugge: ventenne ai domiciliari per tentato omicidio

TORINO – Un ventenne è stato individuato dalla Polizia di Stato dopo aver investito due persone all’uscita di una discoteca nel quartiere San Paolo, a Torino, nella mattinata dell’11 ottobre. Il giovane, che secondo quanto ricostruito dagli investigatori si era allontanato dal locale dopo essere stato respinto, è indagato per tentato omicidio e guida in stato di ebbrezza. Nei giorni scorsi, l’autorità giudiziaria ha disposto per lui gli arresti domiciliari.

L’investimento dopo il rifiuto all’ingresso della discoteca

L’intervento della Polizia è scattato poco prima delle cinque del mattino, all’incrocio tra via Cesana e via Barge, dove gli agenti della Squadra Volante sono arrivati dopo alcune segnalazioni per una lite in strada.

Sul posto i poliziotti hanno trovato un gruppo di persone, tra cui una ragazza con ferite lacero-contuse a una gamba. Secondo le testimonianze raccolte, la giovane e altre persone sarebbero state investite da un’auto il cui conducente si era poi dato alla fuga.

Stando alla ricostruzione degli investigatori, il ventenne avrebbe avuto un atteggiamento aggressivo nei confronti delle persone presenti all’esterno della discoteca dopo essere stato respinto dal locale. Successivamente si sarebbe messo alla guida dell’auto, effettuando manovre pericolose ad alta velocità e imboccando anche una strada contromano.

La condotta avrebbe messo a rischio le persone presenti e si sarebbe conclusa con l’investimento di due persone, rimaste ferite.

Il giovane rintracciato in un parcheggio

Dopo aver prestato soccorso alla ragazza e raccolto le testimonianze dei presenti, gli agenti hanno avviato le ricerche del conducente. Nella zona dell’investimento è stata inoltre trovata un’altra auto danneggiata, insieme a uno specchietto infranto.

Il ventenne è stato infine rintracciato all’interno del veicolo in un parcheggio di piazza San Secondo. Gli elementi raccolti e le testimonianze hanno portato alla contestazione del reato di tentato omicidio. Il giovane è stato inoltre denunciato per guida in stato di ebbrezza, dopo che gli accertamenti hanno rilevato un tasso alcolemico superiore a 1,20 g/l.

Nei giorni scorsi, l’autorità giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti per ricostruire completamente la dinamica dei fatti.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari: l’indagato deve pertanto essere considerato non colpevole fino a un’eventuale sentenza definitiva.

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