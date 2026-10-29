TORINO – Le previsioni meteo per Torino di venerdì 30 ottobre indicano una giornata con nuvolosità variabile, alternata a schiarite, ma senza piogge attese. Le infiltrazioni di aria umida favoriranno una maggiore presenza di nubi sul Piemonte, anche se sul capoluogo il tempo dovrebbe rimanere asciutto. Le temperature raggiungeranno una massima di 17°C, mentre la minima si attesterà sugli 11°C. I venti saranno deboli da Sud-Sudovest al mattino e moderati da Nordest nel pomeriggio. Lo zero termico scenderà intorno ai 2.503 metri e non sono segnalate allerte meteo.

Mattino: cielo variabile e venti deboli da Sud-Sudovest

La giornata inizierà con una situazione meteorologica variabile, caratterizzata dall’alternanza tra nubi e schiarite. La temperatura minima si attesterà intorno agli 11°C, con condizioni relativamente fresche nelle prime ore. I venti soffieranno deboli da Sud-Sudovest. Non sono previste precipitazioni e il tempo resterà asciutto, anche se la nuvolosità potrà risultare a tratti più compatta.

Pomeriggio: massime di 17°C e vento in rinforzo

Nel corso del pomeriggio le schiarite continueranno ad alternarsi alle nubi. La temperatura massima raggiungerà i 17°C, mantenendo valori relativamente miti per la fine di ottobre. La ventilazione sarà più sostenuta rispetto al mattino, con venti moderati da Nordest. Nonostante la maggiore presenza di nubi e il cambiamento della direzione del vento, non sono attese piogge sul territorio torinese.

Sera: nuvolosità variabile e assenza di piogge

In serata il cielo potrà restare variabile, con alternanza di nubi e schiarite. Le temperature tenderanno a diminuire dopo il tramonto, mentre non sono previsti fenomeni precipitativi. La giornata dovrebbe quindi concludersi senza particolari cambiamenti rispetto al pomeriggio. Non risultano allerte meteo segnalate per Torino nella giornata di venerdì 30 ottobre.

Tendenza meteo Torino

Sabato 31 ottobre: cielo in prevalenza poco nuvoloso, con maggiori schiarite;

cielo in prevalenza poco nuvoloso, con maggiori schiarite; Domenica 1° novembre: nuvolosità più diffusa, con condizioni variabili;

nuvolosità più diffusa, con condizioni variabili; Lunedì 2 novembre: ritorno a un cielo prevalentemente poco nuvoloso.

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