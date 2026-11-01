Trenitalia, il Carnet Smart resta in vendita: vittoria dei pendolari sulla tratta Torino-Milano

TORINO – Il Carnet Smart di Trenitalia resterà in vendita anche dopo il 1° novembre. L’azienda ha infatti rivisto la decisione di eliminare la formula commerciale che permette di acquistare dieci viaggi in Alta Velocità da utilizzare nell’arco di trenta giorni. La conferma arriva dal sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che nei giorni scorsi aveva scritto ai vertici della società ferroviaria per contestare la cancellazione.

La decisione rappresenta un passo indietro rispetto al piano iniziale di Trenitalia, che prevedeva lo stop alla vendita del carnet a partire dal 1° novembre 2026. Il 22 ottobre l’azienda aveva già sospeso il provvedimento, in attesa di un tavolo di confronto convocato al ministero con le associazioni dei consumatori. Ora è arrivata la conferma della prosecuzione della commercializzazione.

Lo Russo: «Soddisfatti della decisione di Trenitalia»

Il sindaco di Torino aveva scritto ai vertici di Trenitalia il 28 ottobre, manifestando la propria «ferma contrarietà» all’eliminazione del Carnet Smart. Una scelta che, secondo il primo cittadino, avrebbe rischiato di pesare soprattutto sui lavoratori che non si recano in ufficio tutti i giorni.

«Siamo davvero molto soddisfatti che Trenitalia abbia deciso di rivedere questa decisione – dichiara Lo Russo – che avrebbe determinato un significativo aggravio economico per quei pendolari che hanno maggiormente bisogno di flessibilità».

Il sindaco richiama in particolare gli effetti della diffusione dello smart working e delle nuove modalità di organizzazione del lavoro. Sono sempre più numerosi, infatti, i lavoratori che raggiungono l’ufficio soltanto alcuni giorni al mese e per i quali un abbonamento mensile può risultare poco conveniente.

In questi casi, il Carnet Smart rappresenta un’alternativa all’acquisto dei singoli biglietti, consentendo di programmare gli spostamenti in modo più flessibile nell’arco di trenta giorni.

La tratta Torino-Milano resta strategica per i pendolari

La questione riguarda da vicino il collegamento ferroviario tra Torino e Milano, utilizzato quotidianamente da lavoratori, professionisti e studenti, oltre che dalle imprese che operano tra i due territori.

«La mobilità ferroviaria è un elemento essenziale per lo sviluppo economico del territorio, per l’integrazione tra i principali poli occupazionali e per la qualità della vita dei cittadini», sottolinea Lo Russo.

Per il sindaco, la tratta Torino-Milano deve garantire condizioni di accessibilità adeguate a una società in cui il lavoro in presenza e quello da remoto si alternano sempre più frequentemente.

La conferma del mantenimento del Carnet Smart permette quindi di conservare una soluzione pensata per chi viaggia in Alta Velocità con una frequenza variabile, senza la necessità di acquistare ogni volta un biglietto singolo o sottoscrivere un abbonamento mensile.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese