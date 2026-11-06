Lite davanti a una scuola media rischia di degenerare: spunta un coltello, denunciato un 14enne

BIELLA – Una lite tra alcuni giovanissimi, davanti a un istituto secondario di primo grado di Biella, ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

La lite e il coltello

All’origine del diverbio, scoppiato all’esterno dell’edificio scolastico, vi sarebbero futili motivi, probabilmente riconducibili a tensioni di natura personale o gelosie tra coetanei.

La situazione è precipitata quando uno dei ragazzini coinvolti nella colluttazione ha estratto un coltello. A evitare che lo scontro degenerasse ulteriormente è stato l’immediato intervento di alcuni genitori che si trovavano sul posto in attesa dei figli e che sono riusciti a dividere i contendenti in attesa delle forze dell’ordine.

L’arrivo tempestivo delle volanti della polizia di Stato ha permesso di riportare definitivamente la calma e di avviare gli accertamenti. Gli agenti hanno identificato il giovane trovato in possesso della lama: si tratta di un ragazzo di 14 anni, la cui posizione è ora al vaglio della procura per i Minorenni. Per lui è scattata la denuncia.

Sull’episodio la direzione dell’istituto ha preferito mantenere il massimo riserbo senza rilasciare dichiarazioni di merito. Tuttavia, la dirigente scolastica si è attivata nell’immediato scrivendo al questore di Biella per richiedere un presidio fisso delle forze dell’ordine nei momenti più critici della giornata – all’ingresso e all’uscita delle classi – così da rassicurare le famiglie e ripristinare un clima di serenità attorno alla scuola.

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