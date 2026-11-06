Vendeva abusivamente giocattoli davanti a una scuola: 41enne sanzionato e merce sequestrata a Torino

TORINO – Un uomo di 41 anni è stato sorpreso da agenti della polizia locale di Torino mentre approfittava dell’afflusso di bambini e famiglie all’ingresso a scuola per cercare di vendere abusivamente giocattoli.

Per il 41enne è scattata una sanzione di oltre 5mila euro e il sequestro amministrativo della merce.

I fatti

L’intervento degli agenti del Comando Nizza è scattato questa mattina in via Finalmarina, in zona Lingotto, davanti alla scuola Vittorino da Feltre, dopo la segnalazione da parte della scuola per la presenza di un venditore abusivo durante l’orario di ingresso degli alunni.

Oltre alla pattuglia di pronto intervento disposta dalla Centrale Operativa in seguito alla segnalazione, si è recata sul posto un’altra pattuglia che nel pomeriggio di giovedì 5 novembre aveva già allontanato l’uomo prima che si accingesse a vendere prodotti di fronte ad un altro istituto scolastico.

In quell’occasione gli agenti lo avevano diffidato dalla vendita e avevano avviato accertamenti amministrativi, che confermavano l’assenza di qualsiasi titolo autorizzativo per la vendita ambulante. Ma la diffida non è – chiaramente – bastata per scoraggiare l’aspirante venditore abusivo che si è rimesso all’opera.

Gli agenti lo hanno così sanzionato per vendita priva di titolo autorizzativo con una sanzione amministrativa complessiva pari a 5.164 euro, oltre al sequestro amministrativo della merce messa in vendita.

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