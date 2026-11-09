Collegno, tre e-bike per i dipendenti comunali: parte il progetto di bike sharing

COLLEGNO – Tre biciclette elettriche del Comune a disposizione dei dipendenti per andare al lavoro in modo più sostenibile. È il progetto di Corporate Bike Sharing avviato dalla Città di Collegno, che punta a ridurre l’utilizzo dell’auto privata e a promuovere la mobilità sostenibile tra il personale.

L’iniziativa è nata dalla proposta di un dipendente comunale, che ha chiesto di poter utilizzare una delle e-bike già presenti nel patrimonio dell’Ente per il tragitto casa-lavoro. Da questa richiesta è partita una sperimentazione che coinvolgerà tre biciclette a pedalata assistita.

“Abbiamo scelto di valorizzare questa idea perché unisce attenzione all’ambiente, buon utilizzo delle risorse pubbliche e partecipazione”, spiega il sindaco di Collegno, Matteo Cavallone, sottolineando l’importanza di ascoltare anche le proposte di chi lavora ogni giorno all’interno del Comune.

Il progetto rientra nelle azioni previste dal Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (Pscl). “Con il Corporate Bike Sharing offriamo ai dipendenti un’alternativa pratica all’automobile e raccogliamo esperienze utili per sviluppare nuove iniziative”, aggiunge l’assessora alla Mobilità sostenibile Ida Chiauzzi.

La prima assegnazione avrà una durata di sei mesi. Durante questo periodo saranno raccolti dati sui chilometri percorsi e sugli spostamenti in auto evitati, così da valutare i risultati della sperimentazione.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato un avviso interno per assegnare le altre due biciclette ai dipendenti interessati. Se le richieste supereranno i mezzi disponibili, sarà data priorità a chi prevede di utilizzare maggiormente l’e-bike per il tragitto casa-lavoro e di sostituire così l’automobile privata.

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