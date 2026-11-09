Torino, falso dentista condannato a due anni e due mesi: operava senza abilitazione dal 2019

TORINO – Un odontotecnico di 30 anni eseguiva estrazioni, curava carie, applicava capsule e protesi e arrivava persino a prescrivere antibiotici. Tutto senza essere iscritto ad alcun Albo professionale e utilizzando il timbro e la firma contraffatta di un dermatologo, completamente estraneo alla vicenda. Per lui è arrivata una condanna in primo grado a due anni e due mesi di reclusione e a 1.500 euro di multa.

La vicenda è stata resa nota dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Torino, che si è costituito parte civile nel processo celebrato davanti alla Sesta Sezione penale del Tribunale di Torino. La sentenza è stata pronunciata il 4 novembre.

Secondo quanto ricostruito nel procedimento, l’attività abusiva andava avanti dal 2019, inizialmente in Barriera di Milano e successivamente in piazza della Repubblica. Il trentenne, ufficialmente un odontotecnico, svolgeva prestazioni che spettano esclusivamente a un dentista abilitato: dalle estrazioni dentarie alle cure delle carie, fino all’applicazione di capsule e protesi.

Pubblicità sui social e prezzi stracciati per attirare i clienti

A portare i pazienti nel suo laboratorio odontotecnico erano soprattutto i prezzi particolarmente bassi e una pubblicità accattivante. L’attività si presentava anche come specializzata nella realizzazione di gioielli dentali, con fotografie e video di dentature impreziosite da Swarovski.

I clienti, secondo quanto riferito dall’Ordine, pagavano le prestazioni in contanti. Ma dietro l’attività pubblicizzata come laboratorio specializzato si nascondeva un esercizio abusivo della professione odontoiatrica.

Il trentenne non si limitava a intervenire direttamente sui denti: prescriveva anche medicinali e piani terapeutici. In un episodio avrebbe prescritto un antibiotico utilizzando un timbro medico contraffatto e la firma di un dermatologo ignaro di quanto stava accadendo. Si era inoltre sostituito a un medico chirurgo sottoscrivendo un preventivo per l’installazione di corone dentarie.

La condanna e il risarcimento all’Ordine dei medici e all’Andi

Oltre all’esercizio abusivo della professione odontoiatrica, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità dell’imputato per falsità materiale in una prescrizione medica, sostituzione di persona e ricettazione di un timbro medico.

La condanna di primo grado prevede due anni e due mesi di reclusione e una multa di 1.500 euro. È stata inoltre disposta la confisca delle attrezzature e dei materiali odontoiatrici utilizzati per l’attività.

Il giudice ha riconosciuto anche il diritto al risarcimento dei danni per le parti civili, che saranno quantificati separatamente. Nel frattempo ha disposto il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di 20mila euro a favore dell’Ordine dei medici di Torino e di altri 20mila euro all’Andi, l’Associazione nazionale dentisti italiani.

«Questa condanna rappresenta un risultato importante, soprattutto per la tutela della salute dei cittadini», commenta Marta Mello, presidente della Commissione Albo Odontoiatri di Torino.

L’Ordine sottolinea che non si tratta di un episodio isolato. A Torino arrivano infatti mediamente due o tre segnalazioni al mese relative a casi di esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Un fenomeno che espone i cittadini a rischi non soltanto economici, ma soprattutto sanitari, affidando cure e interventi a persone prive dei requisiti professionali necessari.

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