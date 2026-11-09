Scontro fatale tra Bassignana e Pecetto: è morto un uomo di 83 anni

ALESSANDRIA – Sulle strade piemontesi si è registrata l’ennesima vittima: si tratta di un uomo di 83 anni, coinvolto in uno scontro stradale tra Bassignana e Pecetto.

Il sinistro fatale si è registrato nel pomeriggio di ieri, dopo le 17, e ha coinvolto i conducenti di tre veicoli. Uno di questi, a causa del violentissimo impatto, è uscito fuori strada. Le automobili sono andate tutte distrutte.

Ad avere la peggio il conducente di uno dei mezzi, un uomo di 83 anni morto sul colpo. L’autista del secondo veicolo è stato trasportato con urgenza in ospedale ad Alessandria.

Sul posto, oltre al personale sanitario, anche i vigili del fuoco per estrarre gli uomini dalle lamiere e mettere in sicurezza l’area e i carabinieri per i rilievi del caso.

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