Torino conferisce la cittadinanza onoraria a don Fabio Attard, rettore maggiore dei Salesiani

TORINO – La cittadinanza onoraria di Torino a don Fabio Attard, undicesimo successore di san Giovanni Bosco alla guida della Congregazione Salesiana. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la mozione che propone il riconoscimento, presentata come primo firmatario dal consigliere Claudio Cerrato.

Eletto nel 2025 durante il 29° Capitolo Generale, svoltosi a Torino, don Attard guida una congregazione nata proprio nel capoluogo piemontese e oggi presente in tutto il mondo. Il riconoscimento vuole rendere omaggio alla sua figura e all’opera educativa salesiana, da sempre impegnata al fianco dei giovani, in particolare dei più poveri e vulnerabili.

La mozione sottolinea il legame storico tra Torino e i Salesiani e ricorda l’attualità del sistema preventivo di don Bosco, fondato su ragione, religione e amorevolezza. Un modello educativo che rappresenta ancora oggi un punto di riferimento in 136 Paesi.

La cittadinanza onoraria assume un significato particolare anche in vista del 2027, anno in cui ricorrerà il 150° anniversario della pubblicazione del trattatello sul sistema preventivo. Per l’occasione sono previste iniziative e un convegno mondiale di studio.

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