Trionfo all’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba: raccolti 545mila euro per la solidarietà. A Hong Kong il lotto da 100mila euro

GRINZANE CAVOUR – È ancora una volta il fascino internazionale di Hong Kong a far proprio il pezzo più pregiato dell’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba. Domenica 8 novembre, le mura storiche del Castello di Grinzane Cavour – sito patrimonio UNESCO e sede dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour – hanno ospitato la XXVII edizione di una straordinaria gara di generosità che ha saputo unire territori e culture attraverso i continenti.

L’edizione di quest’anno si chiude con una cifra record: 545.800 euro raccolti, il secondo risultato più alto nella storia della manifestazione. Fondi che saranno interamente devoluti a progetti benefici in Italia e nel mondo, portando la raccolta complessiva accumulata dal 1999 ad oggi all’impressionante quota di 8.269.960 euro.

Un Ponte Globale in 9 Paesi

Un viaggio ideale lungo oltre 41mila chilometri che ha messo in rete nove Paesi. Ai consolidati hub di Hong Kong, Bangkok e Vienna, si sono affiancati i debutti di Macao, Londra, Vilnius e Brasilia, senza dimenticare il tradizionale legame benefico con il North Kinangop Catholic Hospital in Kenya.

Organizzata dall’Enoteca Regionale Piemontese Cavour con il sostegno delle istituzioni locali e dei Consorzi di Tutela, la giornata ha visto filantropi e intenditori contendersi le eccellenze del Tuber magnatum Picco, sempre scortate dalle grandi annate di Barolo, Barbaresco, Moscato e Asti DOCG e dai maxi panettoni firmati dalla storica casa piemontese Albertengo.

La sfida per il lotto finale

Il momento clou dell’evento è arrivato con l’asta per il gran lotto finale: un tartufo “gemello” da 850 grammi complessivi, scovato dal tabui Jack e presentato dal presidente dell’Unione Trifulau Piemontesi, Mario Aprile.

Dopo un serrato rilancio in diretta streaming tra le varie sedi internazionali, l’esemplare – abbinato a grandi formati di Barolo (tra cui un doppio magnum 2015 Pio Cesare e un nove litri “Paneròle” 2018 Franco Conterno), Moscato, Asti Cuvage e un maxi panettone da 20 kg – è stato battuto a Hong Kong per 100.000 euro.

Le altre aggiudicazioni e il Barolo “en Primeur”

Prima del gran finale, la sala del Castello aveva già visto battere altri tre lotti pregiati:

I primi due (da 210 e 250 grammi) sono stati assegnati rispettivamente all’imprenditore cheraschese Mariano Costamagna e allo chef stellato Weng Yongjun di Shanghai.

Il terzo lotto (da 300 grammi) è stato al centro di una doppia gara di solidarietà: aggiudicato una prima volta a Lino Stoppani (presidente FIPE), è stato da quest’ultimo rimesso subito all’incanto, per poi essere conquistato dall’imprenditore varesotto Guido Borghi.

A corredo della giornata è arrivato anche il tassello finale del progetto Barolo en Primeur, promosso da Fondazione CRC e Fondazione CRC Donare ETS. La quindicesima barrique è stata infatti assegnata a Hong Kong per 57.000 euro. Sommata ai 1.140.500 euro già incassati durante l’asta dello scorso 23 ottobre, l’iniziativa sfiora così la quota record di 1,2 milioni di euro complessivi destinati al sociale.

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