Alba inaugura la 96ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco: stelle dello sport e grandi maestri del territorio

ALBA – Il sipario si è alzato ufficialmente sulla novantaseiesima edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, uno dei più prestigiosi appuntamenti enogastronomici al mondo, che animerà la capitale delle Langhe fino al prossimo 6 dicembre.

Cerimonia d’apertura

La cerimonia inaugurale tenutasi il 9 ottobre al Teatro Sociale Busca, ha visto una parata di icone dello sport italiano, tra cui Giovanni Malagò, Valentina Vezzali, Leonardo Bonucci, lo sciatore Federico Pellegrino e la ginnasta Alessia Maurelli, accanto ai vertici istituzionali guidati dal sindaco Alberto Gatto, dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dal presidente dell’Ente Fiera Axel Iberti.

La serata ha riservato momenti di commozione dedicati a due figure cardine che hanno segnato la storia e l’identità del territorio, scomparse nel corso del 2026: la signora Maria Franca Ferrero, ricordata alla presenza del figlio Giovanni e della famiglia in platea, e Carlin Petrini, fondatore di Slow Food e padre nobile della cultura enogastronomica delle Langhe. Dal palco la Regione ha rimarcato come l’evento rappresenti «un esempio concreto di come un territorio sappia valorizzare le proprie radici guardando al futuro, trasformando le eccellenze in volano di crescita culturale e turistica».

A chiudere il rito dell’apertura è stata Daliana Petre, la Bela Trifolera 2026, che ha portato sul palco il primo magnifico esemplare di Tuber magnatum Pico della stagione.

Da questo fine settimana il centro storico di Alba si trasforma nel tempio del gusto tra il Mercato Mondiale del Tartufo nel Cortile della Maddalena, show cooking con chef stellati, laboratori sensoriali e appuntamenti culturali diffusi per due mesi all’insegna dell’eccellenza, sempre piemontese.

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