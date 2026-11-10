Call center, sciopero nazionale l’11 novembre: presidio a Torino

TORINO – Mercoledì 11 novembre 2026 è previsto uno sciopero nazionale per l’intera giornata delle lavoratrici e dei lavoratori dei call center in outsourcing del comparto CRM/BPO. A Torino è annunciato un presidio dalle 9.30 davanti al grattacielo della Regione Piemonte, in piazza Piemonte 1. I sindacati chiedono un confronto con il presidente della Regione, Alberto Cirio, e strumenti per tutelare l’occupazione e accompagnare la trasformazione del settore.

Lo sciopero è stato proclamato dalle segreterie nazionali di SLC CGIL, FISTEL CISL e UILFPC UIL. Il comunicato delle sigle piemontesi annuncia l’astensione dal lavoro e il presidio, oltre alla richiesta di incontro con Cirio.

Perché protestano i lavoratori dei call center

CRM/BPO indica le attività di gestione delle relazioni con i clienti e i processi aziendali affidati all’esterno; in questa vertenza riguarda chi lavora nei call center in outsourcing. Secondo i sindacati, le aziende committenti — tra cui società di telecomunicazioni, utility, banche, assicurazioni e realtà pubbliche o a partecipazione statale — stanno riducendo i volumi di chiamate affidati agli operatori e ricorrendo a chatbot, automazione e intelligenza artificiale.

Le sigle temono che la diminuzione delle attività svolte dagli addetti si traduca in una riduzione dell’occupazione. Chiedono quindi soluzioni di medio e lungo periodo e percorsi di riconversione professionale. Si tratta di preoccupazioni e richieste sindacali: l’annuncio dello sciopero non documenta, da solo, quanti posti siano già stati persi né presenta un piano regionale approvato.

La stima degli addetti e il confronto con luglio

Nel comunicato per la mobilitazione, i sindacati stimano in circa 3.000 gli addetti piemontesi del comparto e collocano la regione tra quelle con il maggior numero di occupati nel settore. La cifra non è accompagnata da metodologia o da una rilevazione indipendente.

Una precedente stima sindacale, riportata a luglio, parlava invece di circa 4.000 addetti in Piemonte. In quell’occasione le sigle avevano inoltre indicato 2.000 posti come a rischio per effetto dell’automazione e dell’intelligenza artificiale. Il resoconto della mobilitazione di luglio riportavano il dato dei 4.000 addetti; le fonti consultate non spiegano la differenza rispetto ai circa 3.000 indicati ora. Senza criteri e perimetri comparabili, i due numeri non dimostrano un calo degli occupati.

Orario, luogo e possibili effetti sui servizi

Lo sciopero è proclamato per l’intera giornata e riguarda il personale del comparto CRM/BPO che lavora nei call center in outsourcing. Il presidio regionale è annunciato per le 9.30 davanti al Grattacielo della Regione, a Torino. Le comunicazioni sindacali consultate non indicano disservizi specifici per gli utenti: non è quindi possibile precisare quali servizi, se ce ne saranno, potrebbero risentire dell’astensione.

Il presidio è il passaggio concreto annunciato per il Piemonte; le organizzazioni sindacali intendono portare alla Regione le proprie richieste sulla tutela occupazionale e sulla riconversione. Al momento, le fonti disponibili attestano la richiesta di confronto con il presidente, non un incontro già fissato né misure regionali già operative.

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