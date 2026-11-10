Carmagnola, via il pedaggio al casello? Il Pd chiede «serietà» alla Giunta Cirio: «Sarà la volta buona?»

CARMAGNOLA – La giunta regionale si impegna a ottenere abolizione del pedaggio al casello di Carmagnola (TO), sulla Torino-Savona. La decisione è stata approvata all’unanimità.

La proposta è arrivata dall’ordine del giorno, il cui primo firmatario è Fabrizio Ricca (Lega).

Dopo la votazione, il presidente della Regione Alberto Cirio, nel ringraziare l’Assemblea ha informato l’Aula di aver già avviato un’interlocuzione con il gestore della A6 per quantificare l’aspetto economico. L’atto approvato sollecita inoltre la rapida realizzazione della tangenziale, a partire dalla Bretella Est, riconosciuta come un’infrastruttura strategica per indirizzare il traffico diretto verso il Piemonte meridionale sulla viabilità alternativa.

«Carmagnola subisce da anni il mancato completamento dell’autostrada e non è giusto che i cittadini paghino il pedaggio per un servizio che non c’è. Quello di oggi è un passaggio importante che apre alla fase operativa e già giovedì avremo una riunione in Regione con l’amministratore delegato della società autostradale per quantificare l’impatto economico dello stop al pedaggio e approfondirne la fattibilità» – ha spiegato Cirio – «A causa del mancato completamento della tangenziale, infatti, l’abitato di Carmagnola è interessato da un consistente flusso di traffico, con conseguenze sulla sicurezza stradale, sulla congestione e sulla qualità della vita dei residenti. L’obiettivo di questa misura è favorire, attraverso la gratuità, lo spostamento dei flussi, compresi quelli dei mezzi pesanti, sulla rete autostradale fino alla piena operatività della tangenziale».

«Carmagnola e i Comuni del territorio attendono da tempo una risposta a una criticità che incide sulla vita quotidiana dei cittadini e sulle attività economiche» – aggiunge l’assessore regionale Enrico Bussalino – «Lavoriamo insieme agli enti locali e ai soggetti competenti per alleggerire il traffico nel centro abitato e dare continuità alla realizzazione di un collegamento funzionale alle esigenze della città e dell’intero territorio».

Rimane dubbioso il Pd sull’effettiva realizzazione del progetto completo. «In tutti i documenti di programmazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), della Regione Piemonte e della Città Metropolitana di Torino, è previsto un intervento strutturale, che tuttavia non è mai stato realizzato» – dichiara di Monica Canalis, consigliera regionale del Pd – «Il presidente Cirio ha costruito intorno a Carmagnola uno dei palcoscenici preferiti per le sue proverbiali conferenze stampa, prima il 15 settembre 2021 e poi il 22 settembre 2025, annunciando a più riprese l’imminente costruzione della tangenziale, con tanto di cronoprogramma e rassicurazioni sulla disponibilità del Ministero» .

«Oggi la sequenza di annunci è proseguita in Consiglio Regionale» – prosegue la consigliera – «con il Presidente della Regione che si è palesato fugacemente per annunciare un incontro con il gestore dell’autostrada il prossimo giovedì, finalizzato a chiedere la cancellazione del pedaggio del casello di Carmagnola. Sarà la volta buona per un intervento a favore di questo territorio? È legittimo nutrire qualche dubbio, alla luce del fatto che non si può togliere il pedaggio di un casello trascurando tutti gli altri caselli della rete autostradale.

Vale la pena ricordare che, nel settembre scorso, nel rispondere ad un mio Question Time, la Giunta aveva chiarito che mancava ancora l’approvazione dell’intervento sulla Tangenziale Est di Carmagnola da parte del MIT e mancavano i fondi per la sua realizzazione. Chiediamo maggiore serietà al ministro Salvini e alla Giunta Cirio, per superare finalmente l’inerzia e lo stallo di questi anni» conclude Canalis.

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