Morte Cucè nel cantiere del Terzo valico: ammessi familiari, collega e Fillea Cgil: udienze il 24 novembre e il 10 febbraio

ALESSANDRIA – Nel procedimento per la morte di Salvatore Cucè nel cantiere del Terzo Valico, il Tribunale di Alessandria ha ammesso come parti civili i familiari, il collega rimasto ferito e la Fillea Cgil. L’udienza preliminare, nella quale si valutano le posizioni delle cinque persone coinvolte nell’inchiesta, è stata rinviata al 10 febbraio 2027. Prima, il 24 novembre 2026, è fissata un’udienza distinta sull’opposizione dei familiari alla richiesta della Procura di archiviare una parte del fascicolo.

Due udienze, due questioni diverse

La prima udienza si è svolta il 9 novembre. Secondo le cronache locali, il giudice ha accolto le costituzioni di parte civile della famiglia di Cucè, del collega sopravvissuto Mario Baratta e della Fillea Cgil. L’ammissione permette loro di partecipare al procedimento anche per chiedere il risarcimento dei danni. Non è, però, una pronuncia sulle responsabilità penali né anticipa la decisione sull’eventuale rinvio a giudizio.

Il 24 novembre il giudice dovrà esaminare l’opposizione dei familiari alla richiesta di archiviazione relativa a una parte dell’inchiesta. La famiglia chiede che gli accertamenti proseguano e che siano valutate eventuali ulteriori responsabilità. Il 10 febbraio 2027 riprenderà invece l’udienza preliminare sulle posizioni delle cinque persone per le quali la Procura ha chiesto il processo per omicidio colposo in concorso. Si tratta di passaggi distinti: il primo riguarda l’opposizione all’archiviazione di una parte del fascicolo; il secondo la valutazione della richiesta di rinvio a giudizio.

L’inchiesta sull’esplosione nella galleria

Cucè, operaio edile di 33 anni originario del Crotonese, morì il 6 febbraio 2023 nel cantiere del Terzo Valico a Voltaggio, dopo un’esplosione nella galleria Val Lemme. Baratta rimase ferito. Le contestazioni e le ricostruzioni investigative restano oggetto del procedimento: non sono responsabilità accertate con una sentenza.

Tra gli aspetti contestati dalla Procura figurano la mancata ventilazione forzata e l’assenza di protezioni impermeabilizzanti in PVC; secondo l’ipotesi investigativa descritta dal quotidiano, queste carenze avrebbero favorito l’accumulo di gas. Sul tema della possibile prevenibilità dell’incidente, Il Piccolo riporta quanto la Fillea Cgil attribuisce a una consulenza tecnica disposta dalla Procura: l’impermeabilizzazione integrale della nicchia con teli in PVC avrebbe impedito l’ingresso e l’accumulo di metano. La consulenza non è stata consultata direttamente per questa ricostruzione; il suo contenuto è quindi riferito come riportato dal sindacato e dal giornale, non come conclusione giudiziaria definitiva.

Il prossimo passaggio in calendario è l’udienza del 24 novembre sull’opposizione all’archiviazione. L’esito di quella udienza e la ripresa del procedimento preliminare a febbraio chiariranno i successivi sviluppi processuali; al momento non sono noti.

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