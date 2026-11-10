Castelli Aperti, quali sono le dimore piemontesi visitabili nell’inverno 2026-27

TORINO – La stagione ordinaria 2026 di Castelli Aperti si è chiusa con l’ultimo appuntamento di domenica 1° novembre, ma diverse dimore e musei piemontesi restano visitabili nei prossimi mesi. Il 10 novembre la rassegna ha annunciato il ritorno nel 2027 e pubblicato un calendario di aperture invernali, con orari, prezzi e modalità di accesso diversi da luogo a luogo. Tra le mete aperte più a lungo figurano il Castello di Fossano, La Castiglia di Saluzzo e il Castello Falletti di Barolo.

In sintesi: alcune aperture proseguono fino alla primavera 2027, altre terminano a dicembre; per visite guidate, giornate festive e accessi su prenotazione è importante controllare le condizioni indicate per ciascun sito.

Il calendario invernale è distinto dal programma della rassegna: la conclusione della stagione ordinaria non comporta la chiusura di tutte le dimore. L’elenco pubblicato da Castelli Aperti il 10 novembre raccoglie visite guidate, musei, residenze e iniziative con date limitate. Per alcune strutture, inoltre, l’ingresso non è libero: può servire una prenotazione o l’acquisto di un biglietto per una specifica attività.

Le dimore con aperture fino alla primavera 2027

Luogo Periodo e orari indicati Ingresso e modalità Castello dei Principi d’Acaja, Fossano Fino al 31 marzo 2027, dal mercoledì alla domenica e nei festivi; visite guidate con partenza alle 11 e alle 15. Il calendario indica aperture l’8 dicembre e il 5 e 6 gennaio, e chiusure il 25, 26 e 31 dicembre e l’1, 7 e 8 gennaio. Intero 5 euro; prenotazione consigliata. Biglietteria presso l’Ufficio turistico nella corte interna. La Castiglia, Saluzzo Dal 1° novembre 2026 al 28 febbraio 2027: venerdì 15-19; sabato, domenica e festivi 10-19. Il calendario segnala aperture l’8 e il 26 dicembre e il 6 gennaio. Intero 8 euro. Castello Falletti e WIMU, Barolo Tutti i giorni, festivi compresi, 10.30-18; ultimo ingresso alle 17. Aperture indicate l’8, 26 e 31 dicembre e l’1 e 6 gennaio; chiusura il 25 dicembre. Intero 9 euro. Villa Il Meleto, Agliè Aperta tutto l’anno con visite guidate il venerdì, sabato e domenica, 9-12.30 e 14-19. Il calendario indica anche alcune aperture festive. Intero 8 euro. Il calendario non specifica che la visita ordinaria richieda un appuntamento.

Il Castello di Vinzaglio, in provincia di Novara, è invece visitabile soltanto su prenotazione. Il calendario riporta il contatto telefonico del gestore per organizzare l’accesso.

Le aperture con termine a dicembre

Nel Cuneese, il Castello della Manta è indicato aperto dal mercoledì alla domenica fino al 13 dicembre, dalle 10 alle 17; il calendario di Castelli Aperti segnala anche l’apertura straordinaria dell’8 dicembre. L’ingresso intero costa 11 euro, quello con visita guidata 15 euro. Il FAI pubblica la stessa finestra di apertura invernale e specifica che per i visitatori individuali è consigliata la prenotazione online.

Anche il Castello e Parco di Masino, a Caravino, è aperto fino al 13 dicembre, dal mercoledì alla domenica, dalle 10 alle 17, con ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. Il calendario della rassegna segnala un’apertura straordinaria l’8 dicembre. L’ingresso intero costa 15 euro; gli iscritti FAI entrano gratuitamente.

Ad Agliè, Villa Il Meleto — casa di Guido Gozzano — offre invece visite guidate anche nei mesi invernali, con aperture indicate nei giorni festivi dell’8 e 26 dicembre e del 6 gennaio. A Rosignano Monferrato le visite accompagnate al borgo sono previste il sabato e la domenica fino al 29 novembre, con partenze dall’Info Point alle 10, 11.30, 15 e 16.30 e ingresso a offerta libera. Il percorso raggiunge alcuni infernot pubblici, camere sotterranee scavate nella Pietra da Cantoni e legate alla tradizione vitivinicola locale; la visita dura circa 60-75 minuti. Per questa specifica proposta il calendario invernale indica la prenotazione obbligatoria, mentre la scheda del borgo la raccomanda in anticipo: conviene verificare con l’Info Point prima di partire.

Govone e Biella: eventi e nuove mostre

A Govone il Magico Paese di Natale è in programma dal 14 novembre al 20 dicembre, in giornate selezionate tra fine settimana e ponte dell’Immacolata. Il calendario dell’evento indica orario 10-19. La visita al Castello Reale allestito per Natale e le altre attività con biglietto richiedono l’acquisto per una fascia oraria; il mercatino è presentato separatamente come attività gratuita. È quindi utile distinguere la visita al castello e gli spettacoli dall’accesso al mercatino, controllando le disponibilità sul programma ufficiale di Govone.

A Biella, Palazzo Gromo Losa riapre il 28 novembre con la mostra Divisionismo 1900-1930. Il segno dell’avanguardia in Italia, visitabile fino al 4 aprile 2027. Il calendario Castelli Aperti indica l’apertura da martedì a domenica, dalle 10 alle 19, con ultimo ingresso alle 18 e biglietto intero di 15 euro. La mostra riunisce opere di artisti tra cui Segantini, Pellizza da Volpedo, Previati, Balla e Boccioni; il sito di Palazzo Gromo Losa conferma la riapertura e presenta l’esposizione come un percorso dedicato alla ricerca sulla luce e sul colore.

Prima della visita: orari, prenotazioni e biglietti

Le indicazioni non sono intercambiabili: alcuni luoghi propongono visite guidate a orari fissi, altri aperture continuative o accessi solo su prenotazione. Anche le festività possono comportare aperture straordinarie o chiusure. Prima di partire è quindi opportuno controllare la pagina del singolo gestore e, per le iniziative con biglietti a orario, verificare la disponibilità e le modalità di acquisto. Il calendario di Castelli Aperti è il punto di partenza per individuare le mete, ma non sostituisce il controllo degli aggiornamenti comunicati dalle singole strutture.

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