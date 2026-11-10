Cuneo, educazione stradale in 16 plessi: il Comune punta ad ampliare il percorso

CUNEO – Nel 2026 la Polizia locale di Cuneo ha svolto attività di educazione stradale e civica in 16 plessi scolastici, dalle scuole dell’infanzia agli istituti superiori, e nei centri estivi cittadini. Il Comune annuncia che il percorso punta a raggiungere altre strutture nei prossimi mesi, senza indicare quali saranno coinvolte né fissare un calendario. Il dato descrive la portata delle attività riferite dall’amministrazione, ma non specifica quanti studenti vi abbiano partecipato.

La nota del Comune pubblicata il 9 novembre 2026 descrive incontri adattati all’età dei ragazzi e alle condizioni meteorologiche: lezioni in aula si alternano ad attività pratiche all’aperto. I moduli affrontano l’uso dei dispositivi operativi degli agenti, nozioni di educazione civica e gli articoli del Codice della strada ritenuti più adatti alle diverse fasce d’età. Tra le strutture estive citate figurano Estate Ragazzi Michelin e Canoe.

Le collaborazioni con AIFVS, INAIL e ACI

Il percorso si svolge anche con il contributo di soggetti esterni. Il Comune riferisce di un confronto con l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS), tradotto in interventi nelle classi e manifestazioni pubbliche. In occasione della Settimana sulla sicurezza sul lavoro all’IPSIA di Cuneo, la Polizia locale ha presentato la propria attività insieme al direttore INAIL Aldo Pensa e a Giuseppe Calabretta, direttore del Dipartimento di prevenzione e SPRESAL dell’ASL CN2.

Un altro appuntamento citato dall’amministrazione è stata l’ACI Cuneo Safe Experience del 10 ottobre, in corso Nizza. L’Automobile Club Cuneo aveva annunciato un villaggio con simulatori e dimostrazioni sui rischi della distrazione, della velocità e dell’alterazione delle capacità di guida. Dopo l’evento, la Provincia di Cuneo ha descritto il villaggio e le prove pratiche, tra cui la simulazione del ribaltamento di un veicolo e un crash test. Il Comune afferma che all’iniziativa hanno partecipato centinaia di giovani e famiglie.

Che cosa è annunciato e che cosa resta da precisare

L’estensione del percorso è, per ora, un obiettivo dichiarato: la comunicazione comunale non indica nuove scuole, date o modalità di adesione. Anche il dato dei 16 plessi non consente di ricavare il numero complessivo degli studenti raggiunti. Il Comune non pubblica inoltre una valutazione degli effetti delle attività sui comportamenti stradali: il resoconto documenta gli incontri e le collaborazioni, non i loro risultati nel tempo.

Il comandante della Polizia locale, Davide Bernardi, ha definito il rispetto delle regole uno strumento di tutela della sicurezza della comunità. Per capire come proseguirà il progetto serviranno indicazioni concrete dell’amministrazione sui prossimi incontri e sulle strutture coinvolte.

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