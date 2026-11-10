Protesta a Torino contro restrizioni e sanzioni ai manifestanti. Lanciata rete di difesa collettiva

TORINO – “Meno repressione, più libertà di espressione”. È uno degli slogan apparsi oggi nella protesta a cui hanno partecipato numerose associazioni e collettivi a Torino contro le sanzioni e le prescrizioni statali nei confronti di chi manifesta.

La conferenza stampa organizzata davanti alla Rai

L’iniziativa ha preso il via alle ore 11 con la conferenza stampa davanti alla sede Rai di via Verdi (dove è stato esposto lo striscione in foto), presidiata dalle forze dell’ordine. Nel mirino dei promotori, le presunte restrizioni alle libertà di manifestazione e di espressione del pensiero. Secondo quanto riferito durante il momento con la stampa, da febbraio a oggi sarebbero state emesse nella sola Torino una trentina di sanzioni amministrative nei confronti di attivisti e organizzatori di manifestazioni, presidi e cortei.

Contestate anche le limitazioni ai percorsi delle manifestazioni, in riferimento soprattutto alle vie e alle piazze del centro cittadino, agli accessi delle quali nelle scorse settimane sono nati tafferugli con le forze dell’ordine in seguito a blocchi organizzati dalla polizia per evitare il passaggio dei manifestanti. Tra gli episodi citati durante la conferenza, anche la vicenda capitata in Val di Susa durante il Festival Alta Felicità dello scorso 25 luglio: Nicoletta Dosio, del Movimento No Tav, ha raccontato il blocco delle persone in arrivo in treno e i cordoni di forze dell’ordine schierati alle loro spalle.

Contro il nuovo decreto sicurezza

Le organizzazioni presenti oggi hanno richiamato anche le recenti modifiche, in particolare con la Legge 54/2026. Secondo quanto evidenziato dai promotori, le nuove disposizioni hanno trasformato alcune violazioni degli obblighi di preavviso e delle prescrizioni imposte dal Questore in illeciti amministrativi, introducendo sanzioni che, nei casi previsti, possono arrivare fino a 12mila euro. Multe che sarebbero un’ulteriore atto intimidatorio per dissuadere a manifestare, dato che molte realtà non potrebbero sostenere certi costi.

Per far fronte a queste difficoltà, alcune realtà torinesi intendono promuovere un percorso di difesa collettiva contro le sanzioni e le nuove disposizioni in materia di sicurezza, con l’obiettivo dichiarato di contestarne la legittimità costituzionale. L’obiettivo è costituire una rete solidale tra movimenti, associazioni e cittadini coinvolti nei provvedimenti. Due gli strumenti di difesa concreti presentati oggi: «un vademecum di resistenza legale sulle sanzioni amministrative» e «una cassa di resistenza» hanno spiegato.

«Nessuna regia occulta»

All’iniziativa di oggi hanno aderito diverse organizzazioni e movimenti cittadini, tra cui Coordinamento Torino per Gaza, Extinction Rebellion, Non Una di Meno, Fridays for Future, Movimento No Tav, Askatasuna, Cua, Ksa, Oltre, Mamme in piazza per la libertà di dissenso, Partito dei Carc e Potere al Popolo. Hanno inoltre aderito Anpi Avigliana, Anpi Grugliasco, Anpi Nizza Lingotto, Cobas e Rifondazione Comunista Torino.

Le organizzazioni hanno contestato anche l’individuazione di singoli promotori o presunti organizzatori delle manifestazioni. Hanno rivendicato un modello di mobilitazione orizzontale, senza leader né regie occulte.

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