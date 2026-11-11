A Torino scoperto contrabbando di sigarette elettroniche: un arresto, sequestrati 695 dispositivi e 10 mila euro

TORINO – La polizia di Stato ha arrestato un uomo a Torino: è accusato di contrabbando di prodotti da inalazione senza combustione e detenzione di sostanze illecite. L’operazione ha portato al sequestro di ben 695 sigarette elettroniche, oltre 10.000 euro in contanti e diverse confezioni di sostanze risultate in parte positive ai test preliminari per i cannabinoidi.

Le indagini

L’indagine ha preso il via da un controllo del territorio condotto nei giorni scorsi dagli agenti delle Volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico nei confronti di due persone. Durante le verifiche sono emersi elementi che indicavano una possibile attività di commercializzazione illecita di sigarette elettroniche e sostanze stupefacenti.

Successivi approfondimenti hanno poi permesso di individuare un appartamento nel quartiere Parrella, ritenuto il deposito in cui venivano custoditi i prodotti destinati alla distribuzione e alla vendita sul mercato nazionale.

La perquisizione e i sequestri

Gli agenti di polizia hanno eseguito una perquisizione all’interno dell’abitazione e nelle relative pertinenze, rinvenendo:

695 sigarette elettroniche monouso di diversa tipologia, provenienti dall’estero e con confezioni recanti indicazioni in lingua straniera;

10.830 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio;

Diverse bustine con sostanze di natura solida e vegetale, risultate in parte positive ai test preliminari per i cannabinoidi.

Tutto il materiale, insieme al denaro e ai dispositivi, è stato sottoposto a sequestro giudiziario.

L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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