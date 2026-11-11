Allarme bomba nelle scuole, Meloni convoca una riunione a Palazzo Chigi: “Nessun pericolo concreto”

TORINO – Si susseguono da qualche ora le notizie dei tanti istituti scolastici italiani presi di mira da una serie di email anonime che annunciavano la presenza di bombe, recapitate alle caselle di posta elettronica delle scuole, facendo scattare le procedure di emergenza e provocando l’evacuazione di studenti e personale.

Vari, infatti, gli istituti fatti evacuare da Nord a Sud, tra questi anche quelli piemontesi. Da Torino – dove sarebbero almeno 30 le scuole interessate dall’allarme bomba – ad Alessandria, dal Novara al VCO.

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Indagini della Polizia Postale

Sulle nuove email sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine e della Polizia Postale, chiamata a ricostruire la provenienza dei messaggi e a individuare i responsabili.

Anche in questa occasione le minacce hanno provocato disagi e preoccupazione tra studenti, famiglie e personale scolastico, costringendo numerosi istituti ad attivare i protocolli di sicurezza.

Le verifiche sono necessarie per accertare che non vi siano pericoli reali, mentre le prime informazioni disponibili riconducono l’episodio a una nuova campagna di falsi allarmi diffusi attraverso la posta elettronica.

L’intervento di Giorgia Meloni, convocata riunione a Palazzo Chigi

Su quanto sta accadendo in almeno 300 istituti in tutta Italia è intervenuta la premier Giorgia Meloni:

Il Governo sta seguendo con grande attenzione le numerose segnalazioni riguardanti gli allarmi bomba negli istituti scolastici. Le Forze dell’Ordine e le Istituzioni, ad ogni livello, sono impegnate per monitorare la situazione e rassicurare i cittadini, le famiglie e il personale scolastico. Al momento, dalle verifiche effettuate, non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto. Le segnalazioni sembrano piuttosto riconducibili a una strategia volta a generare allarme e preoccupazione, sulla quale sono in corso tutti gli approfondimenti necessari. Ho convocato a Palazzo Chigi una riunione per fare il punto sulla situazione e coordinare le ulteriori iniziative al riguardo. Lo Stato è presente e sta facendo tutto ciò che è necessario per garantire la sicurezza dei cittadini.

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