SportTorino
Serie A2, la Reale Mutua Basket Torino sconfitta dalla Fortitudo Bologna (75-78)
K.o. al Pala Gianni Asti per i padroni di casa
TORINO – Nella nona giornata del campionato di Serie A2, la Reale Mutua Basket Torino sfiora l’impresa casalinga ma deve cedere il passo alla Flats Service Fortitudo Bologna, che si impone 75-78 al termine di una battaglia giocata punto a punto e decisa soltanto negli ultimissimi istanti di gara.
I torinesi, capaci di lottare alla pari per larghi tratti del match e di mettere in grande difficoltà la corazzata bolognese, hanno pagato a caro prezzo un calo di tensione nei possessi decisivi dell’ultimo periodo, subendo il sorpasso definitivo che ha consegnato i due punti agli ospiti.
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