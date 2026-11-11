Neve in arrivo sulle Alpi piemontesi, fino a 20 centimetri sopra i 2.500 metri: l’attesa per giovedì

TORINO – Una nuova perturbazione atlantica raggiungerà il Piemonte nella giornata di giovedì 12 novembre, portando un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche. Sono attese piogge diffuse fin dalle prime ore del mattino, con fenomeni localmente più intensi soprattutto sul settore meridionale della regione. Sulle Alpi tornerà anche la neve, ma soltanto alle quote più elevate.

Secondo le previsioni di Meteo in Piemonte, la perturbazione è in risalita dalla Penisola Iberica verso il Nord Italia e sarà accompagnata da correnti umide e relativamente miti provenienti da sudovest. Il passaggio del fronte determinerà un aumento della nuvolosità e precipitazioni su gran parte del territorio regionale.

Le piogge più intense sono attese tra il Cuneese e le zone al confine con la Liguria, dove l’interazione tra i venti di Libeccio e i rilievi dell’Appennino Ligure potrebbe favorire un’intensificazione dei fenomeni, con locali picchi di forte intensità.

Sulle pianure, nelle zone collinari e lungo i settori alpini le precipitazioni dovrebbero invece mantenersi prevalentemente deboli o moderate, senza particolari criticità.

Neve sulle Alpi piemontesi oltre i 2.200 metri

Le correnti miti di Libeccio influenzeranno anche la quota delle nevicate. Lo zero termico resterà infatti piuttosto elevato per il periodo e la neve interesserà prevalentemente le fasce montane superiori.

Sulle Alpi piemontesi la quota neve è prevista mediamente tra i 2.200 e i 2.500 metri, con la possibilità di temporanei abbassamenti intorno ai 2.000 metri durante i rovesci più intensi.

Gli accumuli previsti oltre i 2.200-2.400 metri saranno generalmente compresi tra 10 e 15 centimetri, ma con differenze anche significative tra i diversi settori montani.

Le aree maggiormente interessate saranno:

– Alpi Cozie e Monviso: accumuli localmente superiori ai 20 centimetri oltre i 2.500 metri.

– Alpi Torinesi: tra 10 e 15 centimetri alle quote più elevate, oltre i 2.400 metri.

– Alta Valsesia: accumuli generalmente compresi tra 10 e 15 centimetri oltre i 2.500 metri.

– Ossola: quantitativi più contenuti rispetto ai settori occidentali e sud-occidentali della regione.

Situazione diversa sulle Alpi Marittime e Liguri, dove gli accumuli saranno pressoché nulli a causa della quota neve più elevata, condizionata dalla maggiore esposizione alle correnti miti di Libeccio. Nel corso del pomeriggio non si esclude comunque un temporaneo abbassamento della quota delle nevicate, che resteranno però confinate oltre i 2.000 metri.

La giornata di giovedì sarà quindi caratterizzata da un Piemonte diffusamente perturbato, con le precipitazioni più significative attese sulle aree meridionali e nevicate che interesseranno soprattutto le montagne più alte, in particolare tra le Alpi Cozie e il Monviso.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese