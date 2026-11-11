Nitto ATP Finals, il trofeo arriva a Palazzo Civico. Inaugurato il Fan Village più grande di sempre

TORINO – Torino è ormai pronta a diventare nuovamente la capitale mondiale del tennis con l’inaugurazione ufficiale del Fan Village delle Nitto ATP Finals 2026, in programma dal 15 al 22 novembre, che per quest’anno si presenta al pubblico completamente rinnovato e con dimensioni da record.

Alla cerimonia del taglio del nastro, avvenuta questa mattina in piazza d’Armi, hanno preso parte il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, l’assessore comunale ai Grandi Eventi Domenico Carretta, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il consigliere delegato FITP Paolo Damilano. Poco prima dell’inaugurazione, la Coppa del torneo aveva fatto tappa a Palazzo Civico per l’ultimo abbraccio istituzionale prima dell’inizio delle sfide sul campo.

Le parole delle istituzioni: obbiettivo 2030

L’edizione 2026 segna un passaggio chiave: è infatti la prima del secondo ciclo torinese. Un traguardo rivendicato con orgoglio dal sindaco Stefano Lo Russo:

Siamo orgogliosi del lavoro fatto nei primi cinque anni, che ha reso possibile la conferma fino al 2027, e stiamo lavorando per avere il torneo fino al 2030. Tra le chiavi del successo di Torino c’è sicuramente la collaborazione tra tutte le istituzioni, che ha permesso alle Finals di crescere a migliorarsi ad ogni edizione. Un grande evento sportivo e una prestigiosa vetrina internazionale che coinvolge l’intera città, con un ricco calendario di appuntamenti che renderanno questa edizione delle Finals ancora più bella ed emozionante delle precedenti

Sulla stessa linea l’assessore Domenico Carretta, che ha sottolineato il valore dell’accoglienza cittadina:

L’adrenalina inizia a salire e tra poco Torino sarà di nuovo al centro del mondo, grazie ad un modello fatto di collaborazioni, di interazioni, di magia. Un modello che riesce a rendere ancora più indimenticabile un evento che è già di per sé unico, con gli otto migliori tennisti al mondo che si sfideranno all’Inalpi Arena, e con una intera città che si metterà al servizio di queste giornate incredibili

Le novità dell’edizione 2026: dal campo di allenamento al design di Pininfarina

Tra le attrazioni più attese del Fan Village c’è il “Practice Court”, il campo di allenamento ufficiale con una tribuna riservata da 200 posti: un’opportunità unica per gli appassionati di osservare da vicino la preparazione dei campioni. L’accesso all’area allenamenti sarà gratuito per il pubblico fino a venerdì 13 novembre.

Sabato 14 novembre, a partire dalle ore 11, l’intero Fan Village aprirà le porte per il “Family Day” e il “Meet the Champions – Double Team Celebration”, entrambi a ingresso libero.

Presentato ufficialmente anche lo Skywalk: la spettacolare passerella aerea progettata da Pininfarina che collegherà direttamente l’Inalpi Arena alle strutture esterne, coniugando architettura di alto livello e funzionalità per gestire l’afflusso dei tifosi.

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