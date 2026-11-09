ATP Finals, tutte le modifiche alla viabilità a Torino: strade chiuse, sosta a pagamento e mezzi potenziati

TORINO – L’area dello Stadio Olimpico e diverse altre zone di Torino saranno interessate nei prossimi giorni da modifiche alla viabilità in occasione delle Nitto ATP Finals. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, il Comune ha stabilito una serie di provvedimenti che riguardano la chiusura di alcune strade, l’istituzione di aree di sosta a pagamento, gli spazi riservati alle persone con disabilità e agli operatori commerciali. Previsto anche il potenziamento di alcune linee del trasporto pubblico.

Le strade chiuse e i divieti di sosta

La principale limitazione riguarderà via Filadelfia, che sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra piazzale San Gabriele di Gorizia e corso Agnelli. Il provvedimento sarà in vigore nei seguenti orari:

Sabato 14, domenica 15, sabato 21 e domenica 22 novembre: dalle 9.30 fino al termine dell’evento, previsto indicativamente entro la mezzanotte.

Da lunedì 16 a venerdì 20 novembre: dalle 9.30 alle 12, dalle 15.30 alle 19 e dalle 22.30 fino al termine dell’evento, presumibilmente entro le 24.

Sullo stesso tratto sarà inoltre vietata la sosta fino al 24 novembre.

Altre modifiche interesseranno diverse strade cittadine, con divieti di sosta e di transito distribuiti nell’arco del mese.

Dal 9 al 26 novembre

Nel controviale Est di corso Agnelli, dal civico 45 a via Filadelfia, sarà vietata la sosta su entrambi i lati.

Nel controviale Est di corso Agnelli, dal civico 45 a via Filadelfia, sarà vietata la sosta su entrambi i lati. Dal 9 al 27 novembre

In via Belfiore, sul lato Est tra i civici 23 e 25, sarà in vigore il divieto di sosta.

In via Belfiore, sul lato Est tra i civici 23 e 25, sarà in vigore il divieto di sosta. Dall’11 al 22 novembre

Nel controviale Ovest di corso Galileo Ferraris, sul lato Ovest, per circa 55 metri in direzione Nord a partire dal civico 200, sarà vietata la sosta.

Nel controviale Ovest di corso Galileo Ferraris, da piazzale Grande Torino al civico 272/A, saranno vietati transito e sosta.

Nel controviale Est di corso Agnelli, da via Filadelfia a piazzale Grande Torino, saranno vietati transito e sosta.

In via Camerana, sul lato Est tra il civico 9 e via Assietta, sarà vietata la sosta.

Nel controviale Ovest di corso Galileo Ferraris, sul lato Ovest, per circa 55 metri in direzione Nord a partire dal civico 200, sarà vietata la sosta. Nel controviale Ovest di corso Galileo Ferraris, da piazzale Grande Torino al civico 272/A, saranno vietati transito e sosta. Nel controviale Est di corso Agnelli, da via Filadelfia a piazzale Grande Torino, saranno vietati transito e sosta. In via Camerana, sul lato Est tra il civico 9 e via Assietta, sarà vietata la sosta. Dall’11 al 23 novembre

In via Maria Vittoria, sul lato Sud tra piazza Carlo Emanuele II e via San Massimo, sarà vietata la sosta.

In piazzale Regina Margherita, lungo il perimetro Nord-Ovest su entrambi i lati, nel tratto compreso tra via Ricasoli e corso Regina Margherita, sarà vietata la sosta.

Parcheggi a pagamento durante gli eventi

Nelle giornate del Grand Opening e delle partite sarà istituita la sosta a pagamento, con una tariffa forfettaria giornaliera di 10 euro. Il provvedimento sarà attivo giovedì 12 novembre dalle 18 alle 24 e dal 15 al 22 novembre dalle 9 alle 24.

Le aree interessate saranno:

Corso Galileo Ferraris, su entrambi i lati della carreggiata centrale, tra corso Sebastopoli e via De Cristoforis.

Il lato destro delle carreggiate centrali, nel tratto tra via De Cristoforis e piazzale Costantino il Grande.

Entrambi i lati della carreggiata Ovest, tra piazzale Costantino il Grande e corso Sebastopoli.

Nelle carreggiate centrali indicate, al di fuori degli orari in cui sarà attiva la sosta a pagamento, resterà in vigore il divieto di sosta. Nelle stesse aree, durante le fasce orarie interessate dal provvedimento, il limite di velocità sarà di 30 chilometri orari nel tratto compreso tra piazzale Costantino il Grande e corso Sebastopoli.

Posti riservati a persone con disabilità e commercianti

Il 12 novembre e dal 15 al 22 novembre saranno inoltre predisposte aree di sosta dedicate. Gli spazi riservati alle persone con disabilità saranno collocati sul lato Est del controviale Est di corso Galileo Ferraris, a partire da corso Sebastopoli e procedendo verso Nord per circa 140 metri.

Le aree a disposizione degli operatori del commercio saranno invece in corso Galileo Ferraris, nella carreggiata laterale Ovest sul lato Ovest, e in corso IV Novembre, nella carreggiata laterale Est sul lato Est.

Trasporto pubblico, potenziate le linee 4 e 10

Per agevolare gli spostamenti verso l’Inalpi Arena, GTT, in collaborazione con l’Agenzia della Mobilità Piemontese e la Città di Torino, ha predisposto un piano straordinario di mobilità.

Le linee 4 e 10 saranno potenziate, con frequenze più ravvicinate nelle fasce serali e corse aggiuntive per accompagnare sia l’arrivo sia il deflusso degli spettatori. Entrambe collegano direttamente l’Inalpi Arena con le stazioni ferroviarie di Porta Nuova e Porta Susa.

È previsto anche il viaggio gratuito per gli spettatori: grazie all’accordo tra GTT e Federazione Italiana Tennis e Padel, chi sarà in possesso di un biglietto per le ATP Finals potrà utilizzare gratuitamente le linee 4 e 10 nel giorno indicato sul titolo di ingresso. La gratuità sarà estesa per tutta la durata della manifestazione anche allo staff organizzativo.

La metropolitana sarà regolarmente attiva tutti i giorni, con un prolungamento dell’orario fino all’1 di notte in occasione del Grand Opening di giovedì 12 novembre.

Le informazioni aggiornate sui servizi potenziati e sui percorsi sono disponibili sul sito ufficiale GTT e attraverso i canali di infomobilità, tra cui GTT Telegram, Moovit e MaTo.

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