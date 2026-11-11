Caso Megardi, la Cassazione conferma la responsabilità di Orlandi e rinvia sulla pena

TORTONA – La responsabilità di Luca Orlandi per l’omicidio di Norma Megardi resta ferma, ma la pena dovrà essere riesaminata. La Suprema Corte ha annullato la sentenza d’appello limitatamente al riconoscimento del vizio parziale di mente e ha disposto un nuovo esame davanti a un’altra sezione della Corte d’Assise d’Appello di Torino.

Il rinvio riguarda dunque l’attenuante e il trattamento sanzionatorio, non un nuovo giudizio sull’autore dell’omicidio. La pena di 15 anni e 3 mesi stabilita in appello non è l’esito definitivo: i giudici dovranno pronunciarsi di nuovo sul vizio parziale di mente e rideterminare la sanzione.

Il punto da riesaminare: il vizio parziale di mente

La questione riguarda l’articolo 89 del Codice penale, che disciplina il vizio parziale di mente. La norma prevede una diminuzione di pena quando, al momento del fatto, la capacità d’intendere o di volere è grandemente diminuita, senza essere esclusa. Il testo vigente dell’articolo 89 del Codice penale definisce i presupposti dell’attenuante.

Il 12 gennaio 2026 la Corte d’Assise d’Appello di Torino aveva riconosciuto l’attenuante e ridotto la condanna di Orlandi da 30 anni a 15 anni e 3 mesi. Nella stessa sentenza era stata esclusa l’aggravante del mezzo insidioso.

La Cassazione ha rinviato il caso a un’altra sezione della Corte d’Assise d’Appello di Torino perché torni a valutare il riconoscimento dell’attenuante e le sue conseguenze sulla pena.

La vicenda giudiziaria

Norma Megardi, 74 anni, fu uccisa il 20 giugno 2022. Orlandi, agricoltore di Sale, era stato condannato in primo grado dalla Corte d’Assise di Alessandria a 30 anni di reclusione. Nel gennaio 2026 l’appello aveva ridotto la pena riconoscendo il vizio parziale di mente; contro quella sentenza avevano presentato ricorso la Procura generale e la difesa, riferisce TortonaOnline.

Quotidiano Piemontese aveva già pubblicato la notizia della condanna di primo grado. La decisione della Cassazione aggiunge un passaggio sostanziale: la responsabilità resta ferma, mentre la misura della pena torna all’esame dei giudici d’appello.

Che cosa succede adesso

Un’altra sezione della Corte d’Assise d’Appello di Torino dovrà pronunciarsi nuovamente sull’attenuante prevista dall’articolo 89 e rideterminare il trattamento sanzionatorio. La sentenza non rimette in discussione la responsabilità di Orlandi per l’omicidio; resta da attendere il nuovo giudizio sulla pena.

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