Bozza Piemonte sui data center: niente tetto a numero e potenza

TORINO – La bozza di legge piemontese sui data center non prevede un tetto al numero degli impianti né alla loro potenza complessiva. L’assessore regionale Matteo Marnati l’ha illustrata alla Giunta. Il testo, non ancora approvato, fisserebbe criteri su energia, raffreddamento e localizzazione e introdurrebbe compensazioni per gli enti coinvolti.

Energia, acqua e localizzazione: i criteri descritti

Le regole riportate riguarderebbero i data center con potenza di almeno 5 megawatt. Per questi impianti, l’80% del fabbisogno elettrico dovrebbe essere coperto con autoproduzione o fonti rinnovabili.

Per il raffreddamento, la bozza escluderebbe l’acqua potabile e quella prelevata da falde profonde, favorendo sistemi a circuito chiuso o a secco. Il testo prevederebbe anche un limite ai consumi idrici, ma la soglia non è indicata nella ricostruzione giornalistica e non è verificabile senza consultare la bozza integrale.

I 18 articoli orienterebbero gli insediamenti verso aree compromesse o da riqualificare, scoraggiando l’uso di terreni agricoli e aree di pregio. Per Marnati l’obiettivo sarebbe indirizzare i progetti e tutelare il suolo, senza bloccare in via generale nuovi impianti. La scelta di non fissare un tetto distingue questa bozza dall’ipotesi di un limite massimo riferita in precedenza dallo stesso assessore.

Compensazioni ai territori e progetti già presentati

Per costruire o ampliare un data center, la bozza prevederebbe una compensazione equivalente a 180 mila euro per megawatt installato. La ripartizione assegna il 40% al Comune che ospita l’impianto, il 40% alla Regione, il 10% ai Comuni interessati dalle connessioni e il restante 10% alla Provincia o alla Città metropolitana. Il contributo sarebbe ridotto per i progetti che rispettano criteri di insediamento considerati più sostenibili; la ricostruzione non specifica né le condizioni né l’entità della riduzione.

La stima è di 25 milioni di euro per la Regione nel biennio 2027-2028: 10 milioni nel 2027 e 15 nel 2028. È una previsione legata a una norma ancora in bozza, non una somma già acquisita. Il giornale riferisce inoltre che alcune disposizioni potrebbero applicarsi anche a progetti già presentati, se non è ancora stato rilasciato il permesso di costruire oppure, secondo i casi, non si è conclusa la verifica autorizzativa.

Dalla consultazione all’iter legislativo

Il resoconto del Consiglio regionale del 22 settembre 2026 documenta una fase precedente: l’assessore Enrico Bussalino, rispondendo in Aula a una domanda di Valentina Cera (Avs) sulla normativa, riferì che i contributi raccolti con la consultazione pubblica erano ancora all’esame degli uffici tecnici. Conclusa l’istruttoria, l’assessorato avrebbe avviato l’iter per una nuova legge. La notizia della bozza illustrata alla Giunta segnala quindi un passaggio successivo, ma le disposizioni descritte non sono ancora regole regionali approvate.

Marnati stima in una decina di giorni il passaggio definitivo in Giunta, prima della trasmissione al Consiglio regionale, e auspicava l’approvazione entro l’anno. È una previsione dell’assessore riportata dal giornale, non un calendario ufficiale verificato. Per i Comuni, il passaggio concreto resta dunque l’esame e l’eventuale approvazione del testo: fino ad allora, le misure della bozza non costituiscono una disciplina regionale operativa.

Le regole su acqua e raffreddamento sono rilevanti anche per i progetti locali: il caso dell’area ex Ilte di Moncalieri ha riportato al centro le domande sui consumi idrici di un grande impianto.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese