Il Piemonte approva la proposta sull’intramoenia per gli infermieri

TORINO – Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato la proposta di legge al Parlamento n. 160, presentata da Luigi Genesio Icardi, per consentire a infermieri e altri professionisti sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale di svolgere attività libero-professionale. Il voto non crea però una nuova possibilità immediatamente esercitabile: il testo mira a modificare la normativa nazionale e, perché le regole proposte possano entrare in vigore, serve un passaggio parlamentare.

La comunicazione diffusa dopo la seduta riferisce di 43 voti favorevoli e tre consiglieri non partecipanti.

In sintesi: la proposta punta a rendere strutturale per il personale sanitario del comparto una possibilità oggi regolata anche da deroghe temporanee. Il testo consultato prevede attività fuori dall’orario di servizio, con limiti organizzativi e professionali; i termini indicati per le future regole regionali e aziendali partirebbero soltanto dopo un’eventuale approvazione nazionale.

Che cosa prevede il testo consultato

La proposta n. 160 interviene sulla legge 10 agosto 2000, n. 251, e riguarda il personale del comparto che esercita le professioni sanitarie disciplinate da quella norma. Nel testo disponibile, l’attività libero-professionale fuori dall’orario di servizio può svolgersi al domicilio dell’assistito, in strutture sanitarie, sociosanitarie o assistenziali autorizzate e in forma intramuraria nell’ente di appartenenza. Per lavorare in altre strutture pubbliche o private è prevista l’autorizzazione dell’ente di appartenenza; l’attività può essere individuale o associata.

La proposta indica anche condizioni: rispetto delle esigenze organizzative, dei riposi e dell’assenza di conflitti di interesse, senza pregiudicare l’attività istituzionale. Poiché la banca dati regionale segnala emendamenti al testo e al titolo, questi dettagli vanno confrontati con la versione effettivamente approvata in Aula prima della pubblicazione.

Nel testo consultato, Regioni e Province autonome avrebbero 120 giorni dall’entrata in vigore della legge nazionale per disciplinare organizzazione e modalità di esercizio, sentite le organizzazioni professionali e sindacali. Le aziende sanitarie disporrebbero poi di 60 giorni dall’adozione delle regole regionali per adeguare i propri regolamenti. Non sono scadenze avviate dal voto piemontese: dipenderebbero dai successivi passaggi normativi.

La deroga nazionale e le regole piemontesi già esistenti

Una deroga nazionale è già in vigore: la legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 marzo 2026 ha prorogato fino al 31 dicembre 2027 la sospensione di alcune incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie del comparto, limitatamente all’attività svolta fuori dall’orario di servizio. La proposta piemontese mira a intervenire in modo stabile sulla disciplina; il voto regionale, da solo, non estende la deroga né modifica le modalità oggi applicabili.

È distinto anche il quadro regionale piemontese sull’intramoenia: nel 2025 il Consiglio ha approvato linee guida e un regolamento tipo per l’attività libero-professionale intramuraria della dirigenza medica. Quella disciplina riguarda l’organizzazione dell’attività già regolata per i medici; la proposta n. 160 chiede invece una modifica nazionale per il personale sanitario del comparto.

Obiettivi dichiarati e critiche nel dibattito

Icardi presenta la proposta come uno strumento per rendere più attrattive le professioni sanitarie e favorire la permanenza dei professionisti nel servizio pubblico. Nel resoconto della seduta ripreso da L’Agenda News, la consigliera del Pd Gianna Pentenero ha sostenuto il testo chiedendo però interventi più ampi su contratti e condizioni di lavoro. Alice Ravinale, di Avs, ha espresso riserve, sostenendo che la misura rischia di normalizzare una progressiva privatizzazione dei servizi sanitari.

Valorizzazione delle competenze, maggiore offerta di prestazioni e riduzione delle liste d’attesa sono obiettivi indicati dai sostenitori, non effetti già dimostrati. Il voto del Consiglio regionale non prova che le attese diminuiranno né garantisce nuove prestazioni ai cittadini.

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