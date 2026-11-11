Prima la rapina al supermercato, poi la fuga e l’inseguimento a folle velocità: l’auto fa un volo di sei metri e si schianta

NOVARA – Un uomo di 33 anni è stato arrestato dalla polizia di Novara, supportata dai militari della Stazione Carabinieri di Galliate, per rapina impropria, resistenza a Pubblico Ufficiale, ricettazione e guida con targa contraffatta, con precedenti penali e di polizia. Non prima però di un folle inseguimento.

Cosa è successo

Tutto è iniziato intorno alle 14:40 del pomeriggio di ieri, 10 novembre, quando l’uomo ha tentato di acquistare buoni spesa in un supermercato di corso della Vittoria di Novara usando una carta bancomat difettosa. Di fronte alle rimostranze del personale, ha prima spinto con violenza una dipendente facendola cadere a terra e ferendola a un ginocchio, per poi darsi alla fuga in auto.

Diramate le ricerche dalle centrali operative della questura e dell’Arma dei carabinieri, il veicolo è stato intercettato prima in zona stazione e poi lungo corso Milano da una Volante della questura. È iniziato così un rocambolesco inseguimento ad altissima velocità tra Novara, Trecate e Romentino.

Qui, nel tentativo di eludere un posto di blocco dei carabinieri della Stazione di Galliate, il 33enne ha schivato bruscamente finendo con due ruote fuori strada. Fuori controllo e a velocità elevata, il 33enne alla guida dell’auto ha impattato frontalmente contro un’altra autovettura. A causa del violentissimo scontro, l’auto del fuggitivo si è letteralmente alzata da terra, “volando” per circa sei metri prima di schiantarsi contro una recinzione.

Nonostante l’impatto, il soggetto ha tentato di fuggire a piedi ma è stato prontamente bloccato e arrestato.

Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, l’uomo è stato trovato in possesso di refurtiva di vario genere, tra cui 720 euro in contanti, buoni spesa, smartphone rubati e una carta bancomat provento di un altro furto. La targa prova esposta sull’autovettura si è rivelata falsa, trattandosi semplicemente di un foglio di carta stampato.

L’arrestato dovrà ora rispondere di rapina impropria, oltre che di resistenza a P.U. e rifiuto di sottoporsi ad alcol test e stupefacenti.

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