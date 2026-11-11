Sequestrati oltre 38mila prodotti monouso in due empori di Gaglianico

GAGLIANICO – Controlli della Guardia di Finanza sulla sicurezza dei prodotti destinati a entrare in contatto con gli alimenti: nel mirino piatti, bicchieri, cannucce, posate compostabili e sacchetti per congelatore privi della documentazione obbligatoria.

Oltre 38mila prodotti monouso sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in due empori di Gaglianico, nel Biellese. L’operazione è stata condotta nelle ultime due settimane dai militari del Gruppo Biella, nell’ambito dei controlli contro i traffici illeciti e a tutela dei consumatori.

Le verifiche si sono concentrate in particolare sui prodotti destinati a entrare in contatto con gli alimenti, una categoria che comprende piatti, bicchieri, cannucce, posate e contenitori monouso. Si tratta dei cosiddetti M.O.C.A. (Materiali e Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti), per i quali la normativa europea e italiana prevede specifici requisiti di sicurezza, produzione, commercializzazione ed etichettatura.

L’obiettivo è evitare che materiali non conformi possano rilasciare sostanze nocive negli alimenti, compromettendone la qualità e rappresentando un potenziale rischio per la salute dei consumatori.

I controlli in due empori di Gaglianico

Nel primo esercizio commerciale controllato, i finanzieri hanno individuato e sottoposto a sequestro amministrativo 21.274 articoli, tra piatti, bicchieri e cannucce di carta. I prodotti erano privi delle dichiarazioni di conformità e della necessaria documentazione tecnico-sanitaria, in violazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 29/2017.

Nello stesso negozio sono stati inoltre trovati altri 850 prodotti usa e getta sprovvisti delle informazioni in lingua italiana e delle indicazioni minime obbligatorie previste dal Codice del Consumo.

Nel secondo emporio sono stati sequestrati ulteriori 16.012 articoli, tra stoviglie di carta, posate compostabili e sacchetti di plastica per congelatore. Anche in questo caso mancavano le dichiarazioni di conformità e la documentazione tecnico-sanitaria richiesta dalla normativa.

Il bilancio complessivo dell’attività è quindi di 38.136 prodotti sequestrati nei due esercizi commerciali.

L’obiettivo: tutelare consumatori e imprese regolari

L’operazione rientra nell’attività di controllo della Guardia di Finanza per impedire la commercializzazione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza.

L’attenzione delle Fiamme Gialle si è concentrata su questa tipologia di articoli anche in considerazione del periodo autunnale, caratterizzato da occasioni di ritrovo e festività come Halloween, durante le quali aumenta l’acquisto di stoviglie e altri prodotti monouso destinati all’utilizzo alimentare.

I controlli puntano non soltanto a proteggere i consumatori da eventuali rischi per la salute, ma anche a tutelare le imprese che rispettano le regole, garantendo condizioni di concorrenza più eque sul mercato.

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