Violenza di genere, il 17 novembre incontro online per le scuole piemontesi

TORINO – Un incontro online gratuito sulla prevenzione della violenza di genere è in programma per le classi piemontesi il 17 novembre, dalle 10.30 alle 12.30. L’Ufficio Scolastico Regionale invita i docenti a partecipare insieme alle classi della primaria e delle scuole secondarie di primo e secondo grado. La comunicazione, pubblicata il 10 novembre, è disponibile nell’avviso ufficiale dell’USR Piemonte.

L’evento, intitolato Ogni cambiamento inizia dalla Consapevolezza, si svolgerà in streaming nell’ambito del progetto «Rispetto, insieme contro la violenza di genere». Per seguire la diretta, gratuita, è necessario iscriversi sul portale del progetto Rispetto: secondo la nota, il collegamento sarà inviato agli insegnanti il giorno precedente, lunedì 16 novembre.

A chi si rivolge e cosa è previsto

L’invito della Polizia di Stato e del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica (COSC) Piemonte e Valle d’Aosta è rivolto ai docenti, perché partecipino con le classi. Sono coinvolti alunni e alunne della primaria e studenti e studentesse delle secondarie di primo e secondo grado. La nota non indica una partecipazione diretta delle famiglie.

Il programma annunciato prevede interventi istituzionali, testimonianze, contributi di esperti e momenti di approfondimento. L’obiettivo dichiarato è offrire ai giovani strumenti per comprendere il fenomeno e riflettere sul ruolo del rispetto e della responsabilità nella costruzione delle relazioni. La comunicazione non pubblica però i nomi dei relatori né una scaletta dettagliata: per le modalità di iscrizione e per eventuali informazioni successive, i docenti possono consultare il portale del progetto e le comunicazioni dell’USR.

Il progetto Rispetto e il legame con l’educazione civica

Il progetto Rispetto nasce dalla collaborazione tra Polizia di Stato e Fondazione Conad ETS e mette a disposizione online materiali didattici per docenti e studenti. In Piemonte aveva già coinvolto una scuola torinese: nell’aprile 2026 la Questura promosse un incontro al liceo Volta, con circa cento studenti in presenza e altre classi collegate in diretta, come riferito dalla Questura di Torino.

Il tema si collega anche agli obiettivi dell’educazione civica. Le linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito indicano, tra gli obiettivi per il primo ciclo, il rispetto di ogni persona, la promozione di relazioni corrette e il riconoscimento e contrasto delle forme di violenza e discriminazione. La comunicazione regionale presenta l’incontro come un’occasione di sensibilizzazione rivolta alle classi; non fornisce indicazioni su materiali specifici da usare prima o dopo la diretta.

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