Volpe uccisa con un’esca avvelenata a Bagni di Vinadio, il responsabile dovrà pagare 5300 euro

VINADIO – Un’esca avvelenata lasciata nell’ambiente, una volpe morta e un’indagine che ha permesso di individuare il responsabile. Si è conclusa con un decreto penale di condanna emesso dal tribunale di Cuneo la vicenda avvenuta nell’estate del 2025 a Bagni di Vinadio, in valle Stura.

A finire nei guai è stato un residente della valle, ritenuto responsabile di aver disseminato nell’ambiente bocconi avvelenati con l’obiettivo di eliminare le volpi presenti nella zona. Per lui è arrivata una sanzione complessiva di 5.300 euro, comprensiva della pena detentiva convertita in multa e dell’aggravante della crudeltà, riconosciuta in relazione alle sofferenze provocate all’animale.

Le indagini dopo il ritrovamento della volpe morta

La vicenda era emersa dopo il ritrovamento di una volpe morta per avvelenamento. Le indagini erano partite immediatamente e avevano coinvolto il Nucleo Carabinieri Forestali di Demonte e il Nucleo faunistico ambientale della Polizia locale della Provincia di Cuneo.

Alle attività investigative avevano collaborato anche le unità cinofile antiveleno, mentre un contributo determinante era arrivato dalle analisi effettuate sull’animale dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire quanto accaduto e risalire alla persona che aveva collocato le esche avvelenate.

Bocconi avvelenati, un pericolo anche per gli animali domestici e le specie protette

Quello dei bocconi avvelenati è un problema che interessa da tempo la valle Stura. Come sottolineano gli inquirenti, si tratta di una pratica particolarmente pericolosa perché non selettiva: le esche possono colpire non soltanto gli animali che si vorrebbero eliminare, ma anche cani, gatti e specie selvatiche protette.

L’utilizzo di veleni nell’ambiente ha avuto conseguenze pesanti anche sulla fauna alpina. In passato, infatti, questa pratica ha contribuito all’estinzione sulle Alpi del gipeto, il grande avvoltoio necrofago oggi al centro di progetti di reintroduzione.

Da parte delle autorità arriva quindi un appello alla collaborazione dei cittadini: segnalare tempestivamente la presenza di sospetti bocconi avvelenati è fondamentale per permettere interventi rapidi, individuare eventuali responsabili e proteggere gli animali.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese