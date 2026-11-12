Torino, i Murazzi diventano aule studio: nove arcate dedicate agli universitari

TORINO – Nuovi spazi per studiare nel cuore di Torino, affacciati sul Po e in una delle aree più caratteristiche della città. Le arcate dei Murazzi comprese tra i numeri civici 30 e 38 saranno destinate alla realizzazione di aule studio per studentesse e studenti universitari. La Giunta comunale ha approvato la delibera che autorizza l’accordo con EDISU Piemonte, l’ente regionale per il diritto allo studio, per trasformare gli spazi in un nuovo polo dedicato alla comunità universitaria.

Il progetto prevede che le arcate vengano sottratte al lotto commerciale destinato alle attività di intrattenimento e somministrazione, per essere riservate in via esclusiva allo studio. L’iniziativa rientra nel programma Campus Diffuso, promosso dal Comune di Torino insieme agli atenei cittadini ed EDISU, con l’obiettivo di portare servizi e opportunità per gli studenti anche al di fuori delle sedi universitarie, distribuendoli nei diversi quartieri.

Un accordo di dieci anni con EDISU

L’intesa avrà una durata di dieci anni. Sarà EDISU Piemonte a occuparsi degli interventi necessari per rendere gli spazi utilizzabili, sostenendo i costi del risanamento, della manutenzione e dell’adeguamento degli impianti. L’operazione non comporterà quindi spese per il bilancio comunale.

Gli ambienti saranno attrezzati con postazioni individuali, connessione internet ad alta velocità e arredi adeguati alle esigenze di chi deve studiare. È prevista anche l’accessibilità per le persone con disabilità.

L’accesso sarà gratuito oppure prevederà tariffe particolarmente agevolate per gli studenti, con orari di apertura estesi anche alle fasce serali. Gli spazi resteranno di proprietà pubblica e avranno un vincolo di destinazione esclusiva ad aula studio.

Prima della firma definitiva dell’accordo sarà necessario completare l’iter autorizzativo presso la Soprintendenza, per garantire il rispetto delle caratteristiche storiche e architettoniche dei Murazzi.

«Rispondere alla crescente domanda di spazi per studiare»

La decisione nasce dalla necessità di aumentare i luoghi a disposizione della popolazione universitaria torinese, in una città che continua ad attrarre studentesse e studenti da tutta Italia e dall’estero.

«Torino è una città che di anno in anno conferma una vocazione universitaria marcata, attirando un numero sempre maggiore di studentesse e studenti che tra Università degli Studi di Torino e Politecnico diventano nuove cittadine e cittadini – spiega la vicesindaca con delega al Patrimonio Michela Favaro –. L’idea di dedicare a nuove aule studio questo intero lotto di arcate dei Murazzi risponde proprio all’esigenza di andare incontro a una domanda di spazi per studiare sempre maggiore».

Sulla stessa linea l’assessora alle Politiche Educative e ai Giovani Carlotta Salerno, che sottolinea il valore della disponibilità di nuovi spazi pubblici per la comunità studentesca.

«Investire su aule studio accessibili ed attrezzate significa aumentare le opportunità dei giovani, la loro autonomia e il loro diritto a usufruire al massimo degli spazi urbani», dichiara Salerno.

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