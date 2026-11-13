Alessandria, gli appuntamenti contro la violenza sulle donne fino al 3 dicembre

ALESSANDRIA – Ad Alessandria il calendario della Consulta comunale per le pari opportunità dedicato al contrasto della violenza sulle donne prosegue fino al 3 dicembre 2026. Il programma pubblicato dal Comune comprende incontri, letture, spettacoli e iniziative solidali, oltre a una proiezione per le scuole e a un seminario aperto alla cittadinanza.

Tra i prossimi appuntamenti figurano l’incontro sulla fotografia del 17 novembre e il seminario del 24 novembre a Palazzo Cuttica. La presidente della Consulta Vincenza Palermo ha inoltre proposto una camminata degli uomini contro la violenza sulle donne.

Fotografia, letture e spettacoli dal 17 al 21 novembre

Martedì 17 novembre, dalle 18 alle 19, il salone parrocchiale San Giovanni Evangelista, in corso Acqui 58, ospiterà Oltre il silenzio. Daniele Robotti e Cinzia Spriano, con Luca e Alda Bertolotti e la collaborazione di SIE ODV, affronteranno il modo in cui la fotografia può raccontare la violenza domestica senza affidarsi agli stereotipi. Sono previste letture dal libro Libere, passi verso il futuro.

Venerdì 20 novembre, alle 21.15, alla SOMS del Cristo, in corso Acqui 158, si terrà la serata di letture Vai oltre la paura, organizzata dal comitato territoriale Uisp di Alessandria con la SOMS. Conducono Lia Tommi e Maria Teresa Gotta, con Dario Deamici, Dino Porcu e le Sweet Dolls.

Sabato 21 novembre sono previsti due appuntamenti: alle 16.35 il flash mob Siamo tante e siamo vicine a Palatium Vetus, in piazza della Libertà 28; alle 21.45 lo spettacolo di canto, danza e teatro Ornella… Senza fine all’Auditorium San Baudolino, in via Edoardo Bonardi 13. Quest’ultimo è un evento benefico a favore di Narpa.

Il film per le scuole e il seminario aperto alla città

Lunedì 23 novembre, dalle 9 alle 12, al Cinema Teatro Alessandrino di via Verdi 12 è in programma la proiezione di Se domani non torno, tratto dal libro Cara Giulia e dedicato alla vicenda di Giulia Cecchettin. Seguirà un confronto su relazioni oppressive e prevenzione con Vincenza Palermo, Barbara Rossi e Sarah Sclauzero.

L’iniziativa è rivolta alle classi terze delle scuole medie e agli istituti superiori; il programma indica un ingresso con offerta minima di 3 euro.

Martedì 24 novembre, dalle 9 alle 12.30, Palazzo Cuttica, in via Parma 1, ospiterà La violenza non sempre si vede: riconoscere i segnali per rompere il silenzio. Il seminario è aperto alla cittadinanza e si rivolge con particolare attenzione alle allieve e agli allievi delle scuole professionali di estetica e acconciatura. L’obiettivo indicato dagli organizzatori è aiutare a riconoscere i segnali di abuso e promuovere una cultura del rispetto.

Sono previsti gli interventi di Stefania Baiolini, Carlotta Sartorio, Vanessa Da Silva ed Eleonora Bertolotti e un collegamento da remoto con Roberta Roncone. Tra gli organizzatori figurano il Distretto Lions 108 Ia2, New Voices, me.dea e Confartigianato Imprese Alessandria.

Il 25 novembre e gli appuntamenti successivi

Mercoledì 25 novembre, alle 12, nella chiesa del Cimitero Urbano e Monumentale, in viale Teresa Michel 33, si terrà una preghiera in ricordo delle donne vittime di violenza, con la deposizione di rose arancioni. L’iniziativa è curata dal Centro Italiano Femminile di Alessandria con Inner Wheel, Soroptimist e Zonta.

Alle 16.30, in via Caniggia 14, Voci di donne proporrà letture e riflessioni nello spazio davanti al negozio Symbols. L’appuntamento è promosso con il centro antiviolenza me.dea e un gruppo informale di teatro.

Giovedì 26 novembre, dalle 18.30 alle 20, il Centro InclusivaMente di via Bergamo 86 ospiterà un laboratorio su violenza di genere, rispetto e consenso, condotto dalle psicologhe Alice Giovannini e Linda Scarpinato. L’incontro affronterà anche i segnali precoci della violenza e il consenso nelle relazioni LGBTQIA+.

L’ultimo appuntamento datato nel programma è giovedì 3 dicembre, alle 17.30, alla Biblioteca civica Francesca Calvo, in piazza Vittorio Veneto 1. Lo Zonta Club propone un incontro sulle dinamiche e le conseguenze dell’abuso a partire dal romanzo Il passo del Bacio, con l’autrice, la professoressa Pratali.

Le iniziative solidali e la proposta della camminata

Il calendario si è aperto il 7 e l’8 novembre con un mercatino vintage organizzato dall’Inner Wheel Club di Alessandria per raccogliere fondi a favore di me.dea. Secondo il programma comunale, una parte dei proventi è destinata alla Lilt di Alessandria per allestire, nella nuova sede di corso Cento Cannoni, uno studio ginecologico gratuito per le donne seguite dal centro antiviolenza.

Il programma comprende anche Clementine anti violenza: le clementine messe a disposizione da agricoltrici calabresi, in ricordo di Fabiana Luzi, saranno distribuite in cambio di un’offerta a sostegno dei centri antiviolenza. Sono indicate la prenotazione ai numeri 0131 43151 e 0131 43152 e il ritiro presso Confagricoltura Alessandria, in via Trotti 122; il calendario non precisa la data della distribuzione.

La proposta di una camminata degli uomini nasce dall’invito della presidente della Consulta Palermo a coinvolgerli nel cambiamento culturale contro violenza e discriminazioni. Si tratta, per il momento, di un’intenzione annunciata senza una data nel programma consultato.

Informazioni sugli eventi e contatti per il sostegno

Per informazioni sul calendario è possibile scrivere alla Consulta all’indirizzo consulta.pariopportunita@comune.alessandria.it, anche per conoscere le eventuali modalità di accesso e prenotazione non specificate nel programma.

Per chi cerca sostegno, il centro antiviolenza me.dea indica il numero verde locale 800 098 981, attivo negli orari pubblicati sul proprio sito. Il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522 è gratuito e attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.

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