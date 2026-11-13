Asti, la vicesindaca Stefania Morra si dimette dalla giunta: nominata la nuova assessora

La vicesindaca di Asti Stefania Morra si è dimessa dalla giunta guidata da Maurizio Rasero, lasciando anche le deleghe a bilancio, lavori pubblici, edilizia e patrimonio. Tale presa di posizione vedrà un riassetto dell’esecutivo, già previsto per il 13 novembre, e di gestione di nuovi incarichi.

Morra era entrata nella prima giunta Rasero come assessora nel 2017 e, dopo la conferma del sindaco nel 2022, aveva assunto anche la funzione di vicesindaca.

L’addio è stato comunicato in una lettera pubblicata dalla testata locale Gazzetta d’Asti, dove viene esplicitato il motivo preciso per cui la donna lasci il Comune, ovvero la scelta di accettare un ruolo dirigenziale in Provincia.

Le deleghe lasciate da Morra

Il passaggio che avverrà nei prossimi giorni riguarda ambiti diversi dell’amministrazione: il bilancio orienta l’impiego delle risorse comunali, mentre lavori pubblici e patrimonio comprendono attività legate alle opere e agli immobili dell’ente. In quanto al cambio del referente politico, esso non comporta la cancellazione dei programmi o la sospensione dei lavori.

Varca indicata per la giunta

La risposta dell’amministrazione non si è fatta attendere. Questa mattina, nel rispetto dei tempi previsti per il riassetto dell’esecutivo, il sindaco Maurizio Rasero ha provveduto a nominare la nuova assessora: si tratta di Francesca Varca, consigliera comunale della lista “Rasero Sindaco”, il cui ingresso in giunta garantisce anche il rispetto delle quote di genere all’interno della squadra di governo.

A Francesca Varca sono state affidate le deleghe al Commercio, alle Attività produttive, all’Artigianato e al Lavoro, competenze che il primo cittadino ha ripreso dall’assessora Loretta Bologna (Forza Italia) in vista di un più ampio mini-rimpasto annunciato per la prossima settimana.

Nel frattempo, per garantire la continuità amministrativa sui dossier più complessi e delicati, il sindaco Rasero ha scelto di trattenere temporaneamente per sé le deleghe al Bilancio e ai Lavori pubblici.

Nelle prossime giornate saranno definiti gli ultimi dettagli del nuovo assetto di giunta, inclusa l’eventuale assegnazione della carica di vicesindaco.

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