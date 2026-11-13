Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 13 novembre 2026: i numeri vincenti

È arrivato anche questa sera l’appuntamento con la Dea Bendata. L’estrazione di oggi, venerdì 13 novembre 2026, riaccende i riflettori sulle ruote del Lotto e sui sogni di milioni di giocatori pronti a verificare i propri tagliandi.

L’adrenalina è particolarmente alta per la caccia al Jackpot del SuperEnalotto, che per il concorso di qusta sera mette in palio un montepremi da capogiro pari a 53,4 milioni di euro.

In questo articolo scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle undici ruote del Lotto, i simboli abbinati al Simbolotto e la combinazione fortunata che potrebbe regalare il montepremi milionario.

Ecco i numeri del Lotto di venerdì 13 novembre 2026:

Bari: 26 – 62 – 02 – 12 – 66

Cagliari: 54 – 68 – 10 – 53 – 01

Firenze: 65 – 49 – 29 – 60 – 37

Genova: 74 – 14 – 33 – 32 – 05

Milano: 72 – 56 – 80 – 71 – 08

Napoli: 58 – 15 – 32 – 51 – 36

Palermo: 60 – 53 – 70 – 18 – 20

Roma: 22 – 15 – 59 – 30 – 58

Torino: 84 – 64 – 41 – 21 – 39

Venezia: 86 – 66 – 67 – 05 – 84

Nazionale: 25 – 30 – 46 – 43 – 13

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 13 novembre sono:

2-14-15-22-26-49-53-54-56-58-60-62-64-65-66-68-72-74-84-86

Numero Oro: 26

Doppio Oro: 26-62

Extra: 10-12-18-21-29-30-32-33-41-51-59-67-70-71-80

I numeri del Superenalotto del 13 novembre 2026:

La combinazione vincente è: 23 – 24 – 55 – 56 – 82 – 86

Il numero Jolly è: 46

Il numero Superstar è: 38

Il Jackpot del Superenalotto: 53,4 milioni di euro.

I simboli estratti al Simbolotto

19– Risata

4 – Maiale

16 – Naso

45 – Rondine

24 – Pizza

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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